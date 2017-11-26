اجرای طرح های معماری پژوهشگاه میراث فرهنگی و دانشگاه آخن آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، این همکاری ها بر اساس تفاهم نامه ای به امضای سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پروفسور دکتر اینگ. ارنست اشماختنبرگ رییس دانشگاه آخن صورت می گیرد که به منظور تسهیل پیشبرد و تقویت همکاریهای علمی‌ میان طرفها تنظیم شده است. این فعالیتها شامل کارگاه‌های آموزشی سازماندهی شده در زمینه معماری، تاریخ معماری و مطالعات مربوطه،فعالیت‌ها و انتشارات پژوهشی مشترک، تبادل اطلاعات علمی و مواد در زمینه‌های مورد علاقه طرفها و سازماندهی دوره‌های کوتاه مدت در زمینه های تصمیم گیری شده ،می شود.

شرایط همکاری برای هر یک از فعالیت‌های مشخص شده که قرار است به موجب این یادداشت تفاهم اجرا شودو موضوع برنامه‌های اجرایی جداگانه خواهد بود.

طرح ‌های پیشنهادی نیز توسط کار گروه نظارتی بررسی و نهایی خواهند شد.

کارگروه نظارتی که شامل اعضای طرف‌ها است ، بر اجرای این یادداشت تفاهم نظارت خواهد داشت و درباره طرح ‌های سال بعد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

تمام اطلاعات و یا داده هایی که ممکن است به دست آمده ، به اشتراک گذاشته شده و یا مبادله شود کاملاً محرمانه تلقی می‌شوند و تحت هیچ شرایطی نباید توسط گیرنده، بدون رضایت کتبی قبلی طرف مبدأ به طرف ثالث داده شود مگر آنکه قبلاً در معرض دید عموم قرار گرفته باشند.

طرفها در مورد مالکیت یافته‌های تحقیق و مالکیت معنوی از جمله حق نشر (کپی رایت) و ثبت اختراع آنها از طریق مذاکره تصمیم گیری خواهند کرد و هر گونه انتشارات در این خصوص تنها پس از تصویب قبلی طرفها امکان پذیر است.