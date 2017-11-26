۱۷۰ طرح اقتصاد مقاومتی در فارس رونمایی شد/ اولین پهپاد حمل محموله

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی از ۱۷۰ طرح اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی به مناسبت هفته بسیج رونمایی شد.
این طرحها شامل طرحهای کشاورزی در حوزه گلخانهای، پرورش قارچ، تولید کود کمپوست و طرحهای دانش بنیان است.
همچنین از پهپاد حمل محموله ساخته متخصصان فارسی رونمایی شد این پهباد نمونه خارجی ندارد و قادر به حمل محموله ۵۶ کیلو گرمی است و در بخشهای مختلف کارایی دارد.
برای ساخت و طراحی این پهپاد ۷۴ میلیون تومان هزینه شده است.
بسیج سازندگی استان از افراد جویای کار با پرداخت وامهای کم بهره از ۷ تا ۳۵ میلیون تومان حمایت می کند.
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