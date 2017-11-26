به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی بزرگ بسیجیان همدان بابیان اینکه بسیج قدرت خداوند را به جامعه بشری نشان داد، گفت: طی دوران ۸ سال جنگ تحمیلی، کشورهایی از شرق و غرب در میدان مقابله با جمهوری اسلامی قرار داشتند و در طرف دیگر ملتی تنها ایستاد و پیروز و سربلند بیرون آمد.

وی باتاکید براینکه بسیج ارتش شکست‌ناپذیری است که از آغاز روی نوار پیروزی حرکت کرده و دشمنان را به عقب رانده، دومین خصوصیت بسیج را شهادت‌طلبی ذکر کرد و گفت: مقابل ظلم می‌ایستیم و در این راه به شهادت رسیده و وارد زندگی نورانی‌تر می‌شویم.

بسیج روی نوار پیروزی حرکت کرده و مسیر را تا آخر ادامه خواهد داد

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باتاکید براینکه بسیج روی نوار پیروزی حرکت کرده و مسیر را تا آخر ادامه خواهد داد، گفت: مستکبران سایه مرگ را روی خود می‌بینند.

سردار نقدی بابیان اینکه رفتار امروز آمریکا انسان را یاد سال‌های آخر حکومت شاه می اندازد، گفت: در سال ۵۷ آمریکا ۱۰۰ برابر اکنون قدرت داشت اما ایران او را شکست داد.

وی با بیان اینکه قدرت حزب الله نسبت به زمانی که اسرائیل را شکست داد حداقل ۱۰۰ برابر شده است، تأکید کرد: حزب‌الله قابل مقایسه با گذشته نیست و اسرائیل این نیروی عظیمی را که امروز در منطقه وجود دارد می شناسد و جرأت ندارد دست از پا خطا کند.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با بیان اینکه کسانی که سخن از سایه جنگ می‌زنند عاملان دشمن هستند، گفت: امروز نزدیک به ۳۰۰ کانال علیه ملت ایران تبلیغ می‌کنند و قصد ایجاد تفرقه دارند.

سردارنقدی با بیان اینکه به کوری چشم دشمنان قدرتمان را افزایش می‌دهیم، ادامه داد: دیپلماسی باید برای حذف دلار و زمان‌بندی برچیدن پایه‌های دشمن و خروج صهیونیست‌ها از اسرائیل فعال شود.

چندسال مذاکره با کدخدا پیچیده تر شدن مشکلات را به دنبال داشت

سردار نقدی بابیان اینکه اگر موشک داریم برای دفاع از خود داریم و این توان را افزایش می دهیم و هیچ مذاکره ای در این موضوع نخواهیم داشت، عنوان کرد:چندسال مذاکره با کدخدا پیچیده تر شدن مشکلات را به دنبال داشت و در حالی که قرار بود همه تحریم ها حذف شود هفته ای یک تحریم اضافه شد.

وی بابیان اینکه تنها راه نجات ما این است که دست بر زانوی خود بگذاریم و برخیزیم، بیان کرد: کشورهای مفلوک آمریکا و اسرائیل وضع بدی دارند و نمی توان به آنها امیدی برای شکوفایی داشت.

سردار نقدی با تاکید بر تلاش بر افزایش رشد علمی گفت: همانطور که این ملت توانست در جنگ تحمیلی بر دشمن فائق آید باید روند کندشده علمی را سرعت دهیم و به جایگاه خود بازگردیم.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه اروپایی‌ها از خود اختیاری ندارند و همه اختیار آن‌ها دست آمریکاست، ادامه داد: باید جوان‌ها را باور کنیم چراکه آمریکا را زیر پای خود گذاشتند و داعش را شکست دادند بنابراین آنها در اقتصاد کشور هم می‌توانند موثر باشند و مشکلات را حل کنند.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: بسیج مستضعفین امروز امید مستضعفان دنیاست و در اقتصاد، فرهنگ و علم و سایر زمینه ها باید الگو باشیم.