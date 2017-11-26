به گزارش خبرنگار مهر، سردار دریادار دوم اصغر شکراللهی پیش ازظهر یکشنبه در تجمع بسیجیان گردان بیت المقدس برادران و کوثر خواهران شفت که در میدان اصلی این شهر برگزار شد ضمن تبریک سالروز تأسیس بسیج، اظهار کرد: هفته بسیج یادآور دلاورمردی و رشادت های مردان و زنانی است که از ابتدای انقلاب اسلامی حضور داشته اند است.

وی با بیان اینکه بسیج بعداز پیروزی انقلاب اسلامی نیز در همه عرصه ها حضور داشته و نقش آفرین بوده است، افزود: حضور و تأثیرگذاری بسیج در عرصه های جنگ سخت، جنگ نرم و جنگ امنیتی غیرقابل انکار است.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده دانشگاه امام خامنه‌ای به حضور فعال بسیجیان در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی اشاره کرد و گفت: امروز حرکت بسیج حرکت داخلی مرزهای جمهوری اسلامی نبوده و شاهد گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی به خارج مرزها و میان ملت ها و کشورهای دیگر در جریان است.

وی با بیان اینکه بسیج دفاع وطنی سوریه و حشدالشعبی عراق از تفکر و فرهنگ بسیجی انقلاب اسلامی برگرفته شده است، خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات مسئولان سوری در پیروزی بر علیه داعش حضور و تأثیرگذاری بسیج مردمی این کشور و نقش غیرقابل انکار ان در این پیروزی است.

سردار شکراللهی با اشاره به جنگ افروزی آمریکا از سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ در منطقه، تصریح کرد: تمامی این جنگ های برای ایجاد امنیت برای رژیم منحوس صهیونیستی و گسترش مرزهای این رژیم جعلی است.

توطئه های ادامه دار دشمن بعداز شکست داعش

وی با تأکید بر برهم خوردن تمامی نقش های آمریکا و هم پیمانانش در منطقه برای ایجاد یک خاورمیانه جدید، یادآورشد: تنها علت شکست توطئه های آمریکا حضور قشرهای مختلف برای مبارزه با عناصر آمریکا در منطقه با تأسی از بسیج مستضعفان انقلاب اسلامی ایران بود.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده دانشگاه امام خامنه‌ای با بیان اینکه پیروزی جبهه مقاومت روز نصرت اسلام و مسلمانان است، افزود: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت پیروزی بدست آمده تنها پیروزی کشور عراق نبوده بلکه این پیروزی جمهوری اسلامی ایران بوده که توانسته جبهه مقاومت را به اقتدار و قدرت رسانده که بر همه دشمنان پیروزی برسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز دشمنان یکصدا می گویند نباید اجازه داد جبهه مقاومت به پیروزی های خود در غرب آسیا اضافه کند، گفت: این بدان معنا بوده که دشمن از دشمنی خود دست برنمی دارد.

سردار شکراللهی همچنین با اشاره به به حضور مدافعان حرم در سوریه و عراق، خاطرنشان کرد: اگر ما از مرزهای جمهوری اسلامی عبور نمی کردیم و در سوریه و عراق به دفاع نمی پرداختیم به فرموده مقام معظم رهبری امروز باید در داخل کشور با این گروه تروریستی و جنایتکار به جنگ می پرداختیم.

وی با بیان اینکه بسیجیان دارای یکسری تکلیف و وظایفی این برهه زمانی هستند، تصریح کرد: ایستادگی در برابر دشمنان و استکبارستیزی و حفاظت از نظام مقدس اسلامی از جمله مهم ترین وظایف بسیجیان در این برهه زمانی است.