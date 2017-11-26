انتقام جویی با دسترسی غیر مجاز به تلگرام نامزد سابق در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر افتخاری صبح یکشنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: درپی مراجعه یکی از شهروندان مینابی مبنی بر دسترسی غیر مجاز به شبکه اجتماعی تلگرام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: برابر اظهارات شاکی، فرد یا افراد ناشناس با دسترسی به پیام رسان تلگرام وی و هک آن اقدام به تهدید خانواده و دوستانش و حتی اقدام به بارگزاری تصاویر شخصی و خانوادگی وی در گروه تلگرامی کرده است.

سرهنگ افتخاری تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و تخصصی متهم به هویت خانم «م.ت» شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و به همراه ادله جرم به پلیس فتا منتقل شد.

رئیس پلیس فتا هرمزگان اظهارداشت: در بررسی هویت فرد شناسایی شده توسط شاکی مشخص شد وی نامزد سابق شاکی است و به قصد انتقام جویی دست به این عمل زده است.

وی ادامه داد: در بازجویی به عمل آمده از متهم، در ابتدا منکر بزه انتسابی بود ولی در نهایت لب به اعتراف گشوده و اظهار داشت به مدت یکسال با شخص شاکی نامزد بوده است؛ که در این مدت شاکی وی را به بهانه های مختلف از خود دور نموده و در نهایت از هم جدا شده اند.

این مسئول انتظامی در پایان با اشاره به اینکه شهروندان برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از مطالب آموزنده می توانند به سایت پلیس فتا مراجعه نمایند، اذعان داشت: شهروندان حتما با انجام تنظیمات امنیتی شبکه‌های اجتماعی مختلف امنیت آنها را به بالاترین سطح ممکن برسانند تا افراد سودجو نتواند وارد حریم خصوصی آنها شوند.