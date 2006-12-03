مجلس فوریت طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با مجلس را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس فوریت طرح تجمیع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم با مجلس شورای اسلامی هشتم را بررسی و آن را با 153 رای موافق، 20 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 184 رای ماخوذه و 206 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

در توضیح دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد این طرح آمده است: عدم برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات ریاست جمهوری هزینه های سیاسی، اجتماعی و مالی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد که در صورت تجمیع و برگزاری همزمان این دو انتخابات قطعا این عوارض را دفع و در جهت یکپارچگی روند اعمال قوه مقننه وقوه مجریه است.

یوسفیان نماینده آمل یکی از طراحان این طرح در لزوم فوریت این طرح گفت: با توجه به اینکه زمان برگزاری انتخابات مجلس با ریاست جمهوری به فاصله حدود یک سال برگزار می شود و نمایندگان مجلس زمانی دوره کاری خود را آغاز می کنند که تقریبا یک سال به پایان دوره ریاست جمهوری باقی مانده است.

وی افزود: این موضوع باعث می شود که بخش نظارتی مجلس ضعیف شود.

با همزمان شدن این انتخابات بسیاری از معضلات موجود ناشی از حواشی و روند انتخابات به حداقل خواهد رسید.

اظهارات موافق و مخالف متعاقبا ارسال می گردد.