محور مقاومت با فرهنگ بسیجی معادلات استکبار را در منطقه مضمحل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خانواده های شهداء، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس که به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد، گفت: محور مقاومت با فرهنگ بسیجی معادلات جبهه استکبار را در منطقه مضمحل کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: بسیج همان طور که امام راحل (ره) فرمودند شجریان طیبه‌ای است که نه تنها در میهن اسلامی ما سایه افکنده بلکه در سایر کشورهای اسلامی امروز به‌عنوان یک نیروی کارآمد در مقابله با دشمنان اسلام نقش خویش را ایفا می‌کند.

وی افزود: از روزی که حضرت امام (ره) انقلاب را با تکیه بر قدرت الهی و با محوریت مردم آغاز کرد و در ابتدای راه، نهاد ارزشمند بسیج را در انقلاب اسلامی ایجاد کرد.

حجت الاسلام سروستانی ابراز داشت: اصولاً رمز موفقیت معمار کبیر انقلاب در به ثمر رساندن انقلاب و استمرار آن و کاشت نهال ارزشمند بسیج بود که از آن به‌عنوان لشکر مخلص خدا یاد شده است.

وی افزود: قدرت‌های جهان با ایجاد رعب و وحشت و مسلح کردن دشمنان انقلاب به ویژه حزب بعث شاید بتواند به خوی استکباری خود ادامه دهند، ولی تفکر بسیجی شاخ آنها را شکست و آنها را در باتلاقی که توان خروج از آن ندارند غرق کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: در حوادث متعددی دشمنان این تلاش ها را کردند، ولی آنها به سنگ خورد و امروز نظام اسلامی در عرصه های مختلف با ادامه تفکر بسیجی به قله های بزرگ دست یافته است.

وی تاکید کرد: یکی از آن قله‌های پیشرفت، ترویج فرهنگ بسیجی در کشورهای اسلامی امثال عراق و لبنان است که با ایجاد شبکه عظیم حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی عراق، به مثابه یک حرکت زنجیره‌ای، این لشکر مخلص خدا در مقابل دشمنان اسلام ایستاده است.

حجت الاسلام سروستانی ادامه داد: با استمرار تفکر بسیجی در نسل جوان روز به روز اقتدار نظام جمهوری اسلامی در کره زمین گسترده‌تر و قوی تر خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: با روحیه انقلابی و بسیجی بتوانیم در همه عرصه ها به اندیشه های الهی امام راحل (ره) و توصیه های رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنه ای عمل کنیم تا خطری جامعه اسلامی را تهدید نکند.

وی افزود: روحیه بسیجی بود که با فرماندهی چهره ارزشمند دفاع از کیان اسلامی، سردار نام اور، حاج قاسم سلیمانی توانست در این مقطع حساس، جریان تکفیری داعش را از بین ببرد.