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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

در هفت‌ماه نخست امسال ثبت شد؛

۴۱ درصد ازدواج دختران خراسان شمالی در سن زیر ۱۹ سال بوده است

۴۱ درصد ازدواج دختران خراسان شمالی در سن زیر ۱۹ سال بوده است

بجنورد- مدیرکل ثبت‌احوال خراسان شمالی گفت: از مجموع تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده طی هفت ماه نخست امسال، ۴۱ درصد آن را دختران زیر ۱۹ سال به خود اختصاص دادند.

علی زاهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه گذشته، پنج هزار و ۸۸۹ مورد ازدواج در خراسان شمالی به ثبت رسیده است.

زاهدی نیا افزود: ۴۱ درصد ازدواج‌های طی این مدت را دختران ۱۰ تا ۱۹ سال تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها دو  هزار و ۴۱۲ نفر است.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۷۳۱ مورد مربوط به ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال و یک هزار و ۶۸۱ مورد مربوط به ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ سال است.

مدیرکل ثبت‌احوال خراسان شمالی بابیان اینکه آمار ازدواج گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال دختران در سال گذشته ۶۷۱ نفر بوده است، گفت: این رقم برای هفت ماه نخست امسال ۷۳۰ نفر است.

کد مطلب 4155417

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