هشدار جناح چپ حزب سوسیال دموکرات به آنگلا مرکل

به گزارش خبرگزاری مهر، انتقادهای اخیر «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان از عملکرد حزب سوسیال دموکرات در طول فعالیت چهار ساله دولت ائتلافی خود، با واکنش جناح چپ این حزب مواجه شد.

بر این اساس جناح چپ حزب سوسیال دموکرات به مرکل هشدار داد با فرافکنی در خصوص این حزب، بر شکست خود در تشکیل دولت ائتلافی با احزاب دموکرات آزاد و سبزها سرپوش نگذارد.

«ماتیاس میرش» سخنگوی فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات خطاب به مرکل گفت: گویا خانم صدراعظم شرایطی را که به محقق نشدن رویای «ائتلاف جامائیکا» انجامید درک نکرده است.

وی تاکید کرد مرکل در این راه «شکستی سنگین» خورده است و باید برای تشکیل ائتلاف با سوسیال دموکرات ها از مواضعش کوتاه بیاید.

گفتنی است مرکل روز گذشته در تجمع حزبی در مکلنبورگ-فون پومرن با انتقاد از رویکرد سوسیال دموکرات ها در دولت ائتلافی خود طی چهار سال گذشته، اعلام کرد در صورت شکست مذاکرات نیز قصد ندارد انتخابات مجدد برگزار کند.