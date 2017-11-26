مربیان هندی تیم های ملی کبدی مردان و زنان اخراج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقصودلو ظهر یکشنبه پس از شکست تیم کبدی مردان ایران در نیمه نهایی مسابقات کبدی قهرمانی مردان آسیا در جمع خبرنگاران گفت: عملکرد تیم های ملی مردان و زنان کشورمان به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و رضایتی از آنها ندارم.

مقصودلو افزود: اکنون تصمیم گرفتیم هر دو سرمربی هندی را تغییر دهیم و آنها از این به بعد مسئولیتی در تیم های ملی ندارند.

به گفته وی، به احتمال بسیار زیاد سرمربیان ایرانی جایگزین مربیان هندی در تیم های مردان و زنان خواهند شد.

لازم به ذکر است، تیم ملی مردان کبدی ایران که مقتدرانه به مرحله نیمه نهایی راه یافته بود با شکست مقابل پاکستان نتوانست به فینال صعود کند و به همراه کره جنوبی سوم مشترک شد.

تیم ملی زنان نیز که صعود مقتدرانه ای را تجربه کرده بود در مرحله نیمه نهایی مغلوب کره جنوبی شد تا به همراه سریلانکا در جایگاه سوم مشترک بایستد.

کیوال چاند سوتار و شایلا جین به ترتیب هدایت مردان و زنان ایران را برعهده داشته اند.