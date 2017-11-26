سید جواد سیدالموسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید افزایش قیمت در برخی نانوایی‌های سطح استان اظهار کرد: افزایش قیمت نان تا زمان تصویب و اعلام نظر نهایی متوقف‌شده است.

سیدالموسوی تصریح کرد: هر نانوایی که اقدام به افزایش قیمت نان داشته باشد، تخلف گران‌فروشی انجام داده و با متخلفان با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی بابیان اینکه هرگونه افزایش قیمت نان در خراسان شمالی خلاف مقررات است، گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت بر این امر نظارت دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی تأکید کرد: افزایش قیمت نان در استان باید از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر و به نانوایی‌ها اعلام شود که تاکنون این افزایش قیمت هنوز صورت نگرفته و مجوزی صادر نشده است.