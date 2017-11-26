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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پیش بینی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بر اساس آخرین داده های هواشناسی، از بعد از ظهر امروز یکشنبه با نفوذ یک سامانه بارشی به استان تا اوایل روز سه شنبه ابتدا افزایش ابر و به تدریج بارش باران و برف، گاهی رعد و برق و وزش باد در سطح استان انتظار می رود.

وی عنوان کرد: برای روز دوشنبه و صبح سه شنبه در برخی مناطق پدیده مه و کاهش دید پیش بینی می شود.

بارش در گردنه های چهارمحال و بختیاری به صورت برف است

 مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین برای روز دوشنبه در گردنه های برفگیر کولاک برف انتظار می رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر دمای هوای شهرکرد بهمنفی دو درجه سانتی گراد رسیده است.

 مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با ورود سامانه بارشی دمای هوا در این استان در حال افزایش است.

کد مطلب 4155432

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