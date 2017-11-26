کتاب «اقتصاد وقف و خیریه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اقتصاد وقف و خیریه» به قلم مرتضی درخشان و مهدی طغیانی منتشر شد.

این کتاب به‌عنوان اولین اثر در بیان مسائل و جایگاه بخش سوم اقتصاد، در تلاش است تا ضمن ایجاد شناخت بهتر از این بخش، نظریه‌های پیرامون آن را مطرح ساخته و به حل مسائل و چالش‌های عملکردی کمک کند.

در این کتاب بیان می‌شود که اگر هدف دانش اقتصاد را تخصیص بهینه منابع کمیاب بدانیم، بخشی از این تخصیص‌های منابع نه توسط دولت و بازار بلکه به‌وسیله بخش سومی صورت می‌گیرد که ساختار انگیزشی و نهادی ویژه خود را دارد و در اصطلاح دانش بومی یا وقف و خیریه شناخته می‌شود.

کتاب در هفت فصل تدوین یافته که در فصل اول به بیان تعاریف و مفاهیم موجود در این بخش می‌پردازد، در فصل دوم گستره دانش در حوزه اقتصاد وقف و خیریه از جهت مفاهیم اقتصادی و اسلامی مرور گشته و در فصل سوم به نظریه اقتصادی سه شکست به عنوان مرز دانش مطالعات کلان پیرامون این بخش اشاره می‌کند؛ فصل چهارم و پنجم مطابق با تعریف مشهور فقها از وقف به عناصر کلیدی صیانت از وقف(تحبیس العین) و مصارف آن(تسبیل المنفعه) می‌پردازد و در نهایت فصول ششم و هفتم ابتدا به مرور چالش‌ها و راهکارهای این بخش و مؤسسات موجود در آن و سپس به بحث در مورد مهم‌ترین مسأله آن یعنی عدم تقارن اطلاعات و راهکار اقتصادی برطرف ساختن آن اشاره دارد.

از جهت ظاهری در این کتاب تلاش شده است ضمن تدارک انواع نمودارها، جداول مفهومی و ارائه اطلاعات تکمیلی در خلال جعبه‌های مختلف درون متن و نیز خلاصه پایان هر فصل و تمرین‌های فکری، قابلیتی آموزشی جهت دانشجویان، علاقمندان و کارشناسان حوزه وقف و خیریه داشته باشد.

کتاب «اقتصاد وقف و خیریه» به همت انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.