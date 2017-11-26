«تفکر بسیجی» داعش را به خاک مذلت کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز یکشنبه در ویژه برنامه سالروز تأسیس بسیج که در شبستان امیرالمؤمنین (ع) مسجدالنبی (ص) برگزار شد، با تبریک پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت بر جریان تکفیریِ وابسته به آمریکا و استکبار جهانی، اظهار کرد: اهداف و آرمانهای بسیج در راستای اهداف و آرمانهای انبیاء الهی و ائمه اطهار قرار دارد و بسیجی بودن افتخاری برای ما محسوب میشود.
وی به تشریح ویژگیها و شرایط بسیجی بودن پرداخت و تأکید کرد: صِرف اینکه چفیه بر دوش خود قرار دهیم و در پایگاه بسیج حضور داشته باشیم، بسیجی محسوب نمیشویم زیرا اولین شرایطی که یک بسیجی به آن نیازمند است، ایمان به خدا، رسالت، نبوت، امامت و آخرت است.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: تفاوت بسیجی با منافقان و کفار در ایمان حقیقی آنها است زیرا بسیجی به وحدانیت خدا، رسالت پیامبر (ص) و حقانیت جانشینان آنها ایمان حقیقی دارد در حالی که کفار و منافقان به این مهم باور ندارند و یا تظاهر به ایمان میکنند.
امام جمعه قزوین بیان کرد: یکی دیگر از ویژگیهای مهم بسیجی این است که دارای اراده قوی و عقل روشن است و هیچگاه رفتاری ذلتبار در مقابل مستکبران و دشمنان خدا ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بسیجی با الگوگیری از پیامبر (ص) و امیرمومنان (ع) فردی شجاع و مستحکم است؛ اگر بسیجیان با تعداد کم اهل ایمان حقیقی باشند در مقابل چندین برابر نیرو نسبت به خودشان توانایی ایستادگی و پیروزی را دارند.
آیتالله عابدینی برخورداری از روحیه شجاعانه و صلابت را ویژگی دیگر بسیجیان برشمرد و عنوان کرد: شهید حججی نمونه یک بسیجی واقعی بود و زمانی که گرفتار خونخواران داعش شد مستحکم و قوی ایستاد که این شجاعت نشان دهنده روحیه بسیجی او بود.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین اضافه کرد: بسیجی با داشتن بصیرت، حق و باطل را تشخیص داده و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را با جان و دل درک میکند. بسیجیهای مؤمن زمانی که شیطانی قصد نفوذ در فکر و عقیده آنها را دارد به خوبی آن را شناخته و مانع نفوذ آن میشوند.
وی بیان کرد: بسیجی یعنی سردار سلیمانی، تیپ فاطمیون، زینبیون، حشدالشعبی، بسیج یمن، سوریه، غزه، لبنان و فلسطین که همه در کنار بسیجیان امالقرای جهان اسلام یعنی ایران اسلامی قرار گرفتند و داعش و استکبار جهانی را به خاک مذلت کشاندند.
آیتالله عابدینی صداقت را ویژگی دیگر بسیجی عنوان کرد و گفت: امیرالمومنین (ع) صداقت را رمز موفقیت در هر کاری، حتی در جنگ عنوان کردند و میفرمایند سپری محکمتر از صداقت نمیشناسم و هر کسی این قوانین الهی و دینی را باور داشته باشد هرگز در زندگی حیله و نیرنگ به کار نمیگیرد.
امام جمعه قزوین اظهار کرد: امام علی (ع) از دست کسانی که خود را زرنگ فرض میکردند و زرنگی را در حیله و نیرنگ میدانند شکایت دارند و آنها را نفرین کردهاند؛ اما بسیجی یکپارچه اهل صداقت و یکرنگی است.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب درباره ویژگیهای بسیجی فرمودهاند: «بسیج سیاسی است اما سیاستزده و جناحی نیست، بسیج مجاهد است اما بیانضباط و افراطی نیست، عمیقاً متعبد و متدین است اما متهجر و خرافی نیست، با بصیرت است اما از خود راضی نیست، طرفدار علم است اما علم زده نیست، اخلاق اسلامی دارد اما دارای اخلاق ریاکاری نیست.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان بیان کرد: بسیجی یعنی «هیهات منّا الذّلّة» و بسیج را باید دانشگاهی بدانیم که کتاب درسی آن قرآن و نهج البلاغه است؛ مبادا در دانشگاه بسیج باشیم اما درس بسیجی را از کتابهای آن مطالعه نکنیم.
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