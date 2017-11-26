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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۱

فرمانده پایگاه دریابانی ابوموسی:

لنج حامل بیش از ۹۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در ابوموسی توقیف شد

لنج حامل بیش از ۹۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در ابوموسی توقیف شد

بندرعباس - فرمانده پایگاه دریابانی ابوموسی از توقیف یک فروند موتور لنج تجاری حامل بیش از ۹۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرستان ابوموسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرزبانی هرمزگان، ایرج ملکی گفت: مرزبانان این پایگاه حین گشت‌زنی و کنترل حوزه استحفاظی به یک فروند  لنج باری مشکوک و شناور را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.

ملکی افزود: مأموران در بازرسی از شناور تجاری موفق شدند ۹۴۳ میلیون و ۲۴۰ هزار ریال انواع کالای قاچاق را که خارج از مجوز و مانیفیست قانونی بارگیری شده بود کشف و ضبط کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی ابوموسی در خاتمه با اشاره به دستگیری ۶ نفر متهم در این رابطه گفت: کالاهای کشف شده شامل دو هزار و ۸۰۰ کیلوگرم برنج، ۷۴۴ قوطی نوشابه؛۲۶۴ بسته چای؛ ۱۲۰ قوطی کمپوت آناناس؛۶۰ کیلوگرم شکر و هزاران قلم کالای دیگر است.

کد مطلب 4155441

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