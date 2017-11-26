لنج حامل بیش از ۹۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در ابوموسی توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرزبانی هرمزگان، ایرج ملکی گفت: مرزبانان این پایگاه حین گشت‌زنی و کنترل حوزه استحفاظی به یک فروند لنج باری مشکوک و شناور را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.

ملکی افزود: مأموران در بازرسی از شناور تجاری موفق شدند ۹۴۳ میلیون و ۲۴۰ هزار ریال انواع کالای قاچاق را که خارج از مجوز و مانیفیست قانونی بارگیری شده بود کشف و ضبط کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی ابوموسی در خاتمه با اشاره به دستگیری ۶ نفر متهم در این رابطه گفت: کالاهای کشف شده شامل دو هزار و ۸۰۰ کیلوگرم برنج، ۷۴۴ قوطی نوشابه؛۲۶۴ بسته چای؛ ۱۲۰ قوطی کمپوت آناناس؛۶۰ کیلوگرم شکر و هزاران قلم کالای دیگر است.