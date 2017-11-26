تشکیل بسیج یک تفکر راهبردی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «یدالله بادین» صبح امروز در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح و بسیجی خرمشهر در ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان اظهار کرد: امام که در اوایل انقلاب دستور تشکیل بسیج را صادرکردند، به این روزها اندیشیده بودند و این دستور یک تفکر راهبردی برای نظام اسلامی بود.

وی به تحمیل جنگ بر ایران در اوایل انقاب اشاره کرد و افزود: برخلاف تصور استکبار که گمان می کرد می تواند به راحتی انقلابی که مدتی اندک از تشکیل اش می گذرد را نابود کند، تفکر بسیجی آن زمان در مقابل استکبار جهانی شرقی و غربی ایستادگی کرد و با تقدیم شهدا و جانباران قدرت پوشالی استکبار را از بین برد.

سردار بادین بیان کرد: از آنجا که بسیج و انقلاب بر اساس یک تفکر الهی پایه ریزی شده است جهان شاهد پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس بود که نیرویی الهی به آن قدرت داده بود.

فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی در ادامه به مقاومت مردمی خرمشهر در آغازین روزهای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: اگر امروز مقاومتی در برابر ظلم و استکبار انجام می شود برگرفته از مقاومت آن روزهای مرزداران خرمشهر است.

وی همچنین نابودی گروهک تروریستی داعش را یادآور شد و از ادامه این حرکت تا تصرف و نابودی سنگرهای استکبار تاکید کرد.