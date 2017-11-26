لزوم توجه جدی به برنامه های قرآنی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تبلیغات اسلامی هرمزگان، مهدی قره شیخلو در دیدار با حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: استان هرمزگان به لحاظ ویژگی های خاصی که به لحاظ جغرافیایی، بافت جمعیتی و سائل امنیتی دارد از استان های خاص و ویژه است.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی استان هرمزگان، بهترین چیزی که می توان به عنوان یک حرکت فرهنگی در استان مورد توجه قرار گیرد و برای پیشبرد آن برنامه کرد، فعالیت های قرآنی است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم تصریح کرد: با توجه به بافت جمعیتی شیعه و اهل سنت و مسائل امنیتی و اخلاقی استان، اصلی ترین هدف از بازدید ها، بررسی نقاط قوت و ضعف در استان است که می بایست نقاط ضعف را احصاء و نقاط قوت را بیشتر تقویت کنیم.

قره شیخلو گفت: استان هرمزگان نسبت به دیگر استان ها بایستی هم از طرف مرکز و هم از خود استان توجه بیشتری به موضوعات قرآنی صورت گیرد تا دستاوردهای خوبی در این حوزه داشته باشیم.