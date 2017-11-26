به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، علمای بحرینی با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ریشه کن شدن «شجره خبیثه داعش» در سرزمین های عراق و شام را به امت اسلامی و همه بشریت تبریک می گوییم.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: شجره خبیثه داعش توسط حامیان بین المللی تروریسم به سرکردگی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، رشد پیدا کرده بود.

علمای بحرینی در خصوص ریشه کن شدن تکفیری های داعش تصریح کردند: ریشه کن شدن این شجره خبیثه به دست مردان خدا و یاوران مقاومت اسلامی محقق شد؛ دلاور مردانی که بارها ثابت کردند سوپاپ امن برای امت اسلامی هستند؛ در واقع، مقاومت گزینه استراتژیکی در برابر مستکبران است.

علمای بحرینی اعلام کردند: امروز و پس از به زیر کشیده شدن داعش ما چشم به نابودی اسرائیل به عنوان یک غده سرطانی از اراضی اشغالی فلسطین دوخته ایم.

در پایان بیانیه علمای بحرینی آمده است: در پایان از تمامی مبارزان و مجاهدان فی سبیل الله قدردانی می کنیم و یاد شهداء در این مسیر را گرامی می داریم. ما این پیروزی بزرگ را به امام مردان مقاومت و مستضعفان و همچنین رهبران مخلص و شجاعی که در آن سهیم بودند، تبریک می گوییم.