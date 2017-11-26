  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

علمای بحرین:

ریشه کن شدن «شجره خبیثه داعش» را به امت اسلامی تبریک می‌گوییم

ریشه کن شدن «شجره خبیثه داعش» را به امت اسلامی تبریک می‌گوییم

علمای بحرینی با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ریشه کن شدن «شجره خبیثه داعش» در سرزمین های عراق و شام را به امت اسلامی و همه بشریت تبریک می گوییم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، علمای بحرینی با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ریشه کن شدن «شجره خبیثه داعش» در سرزمین های عراق و شام را به امت اسلامی و همه بشریت تبریک می گوییم.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: شجره خبیثه داعش توسط حامیان بین المللی تروریسم به سرکردگی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، رشد پیدا کرده بود. 

علمای بحرینی در خصوص ریشه کن شدن تکفیری های داعش تصریح کردند: ریشه کن شدن این شجره خبیثه به دست مردان خدا و یاوران مقاومت اسلامی محقق شد؛ دلاور مردانی که بارها ثابت کردند سوپاپ امن برای امت اسلامی هستند؛ در واقع، مقاومت گزینه استراتژیکی در برابر مستکبران است. 

علمای بحرینی اعلام کردند: امروز و پس از به زیر کشیده شدن داعش ما چشم به نابودی اسرائیل به عنوان یک غده سرطانی از اراضی اشغالی فلسطین دوخته ایم. 

در پایان بیانیه علمای بحرینی آمده است: در پایان از تمامی مبارزان و مجاهدان فی سبیل الله قدردانی می کنیم و یاد شهداء در این مسیر را گرامی می داریم. ما این پیروزی بزرگ را به امام مردان مقاومت و مستضعفان و همچنین رهبران مخلص و شجاعی که در آن سهیم بودند، تبریک می گوییم.

کد مطلب 4155463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها