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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

در اقدامی غیر منتظره صورت گرفت؛

خودداری وزیرکرمانشاهی نفت از اختصاص سوخت رایگان به نقاط زلزله‌زده

خودداری وزیرکرمانشاهی نفت از اختصاص سوخت رایگان به نقاط زلزله‌زده

کرمانشاه- وزیر کرمانشاهی نفت در اقدامی غیر منتظره از اختصاص سوخت رایگان به مناطق زلزله زده خودداری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که استاندار کرمانشاه طی نامه ای از وزیر نفت ۱۰ میلیون لیتر نفت سفید و ۲۰ میلیون لیتر نفت گاز برای تحویل به زلزله زدگان و ماشین آلات و خدمات رایگان برای توزیع در شهر ها و روستاها را در خواست کرده بود با پاسخی غیر منتظره مواجه شد.

براساس سندی که  در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است زنگنه در پاسخ به این در خواست استاندار کرمانشاه اعلام کرده است برای تحویل رایگان سوخت مجوزی نداریم لذا به حساب بدهکاری استانداری منظور شود.

این پاسخ غیرمنتظره در حالیست که پالایشگاه‌های خصوصی، سپاه و... از روزهای آغازین زلزله صدها لیتر سوخت در بین زلزله‌زدگان توزیع کرده اند.

کد مطلب 4155467

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