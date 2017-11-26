نبود مجتمع قضایی در شرق استان البرز/لزوم تأمین اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی رضا شاکرمی در آئین بهره‌برداری از ساختمان‌های دادسرای عمومی و انقلاب و ساختمان شماره دو دادگستری شهرستان کرج، افتتاح این ساختمان‌ها را برطرف‌کننده بخشی از مشکلات زیرساختی دادگستری استان اعلام کرد و گفت: همکاران قضایی واداری در فضای نامساعدی فعالیت می‌کردند حتی برخی از قضات در واحدهای مسکونی که کارکرد اداری ندارند به امر قضاوت مشغول بودند که درشان این همکاران نبود.

شاکرمی با تأکید بر ضرورت احداث ساختمان‌های جدید دستگاه قضایی در استان، بیان کرد: رشد جمعیت استان البرز ۲.۸ برابر کشور است که در کنار ساید عقب‌ماندگی‌ها، مشکلات را برای استان مضاعف می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نبود مجتمع قضایی در شرق و جنوب استان را ازجمله مشکلات عدیده برای رسیدگی به امورات قضایی مردم عنوان کرد و گفت: برای جنوب استان مقدمات اولیه احداث مجتمع‌های قضایی در ماهدشت و محمد شهر انجام‌شده ولی در مورد شرق استان تاکنون اقدامی نشده که امیدواریم اعتبارات لازم برای احداث مجتمع در شرق استان نیز تأمین شود.