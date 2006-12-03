طراحی 12 عنوان کتاب "آموزش خانواده"

ابوالفضل خادمیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعیین محتوا و تولید این کتاب ها برعهده سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان بوده است. والدین می توانند در سال آینده و ضمن طرح جامع آموزش خانواده از محتوای این کتاب ها بهره ببرند.

وی با اشاره به این مطلب که سعی شده در این کتب مدرسان دوره ابتدایی در ارتباط با آموزش های جدید و مدرن به والدین هماهنگ شوند ، تاکید کرد: گروه تحقیقاتی - مطالعاتی جهاد دانشگاهی استان تهران برسی مطالعات خانوادگی این کتاب های تخصصی را برعهده داشته اند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ادامه داد: آموزش های غیر حضوری نیز از ویژگی های مهم این کتاب ها به شمار می رود.

وی گفت: با افزایش سطح آگاهی های مردمی از میزان آسیب پذیری دانش آموزان کاسته خواهد شد. بنابراین در نظر داریم با طرح جامع آموزش خانواده کمبودها را به حداقل برسانیم.