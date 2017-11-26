۴۰۰ ناجی غریق در استان کردستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی قبل از ظهر امروز در مجمع انتخابات هیات غواصی و نجات غریق استان کردستان که در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، گفت: غواصی و نجات غریق در استان کردستان وضعیت خوبی دارد و با وجود اینکه در شهرستان هایی استخر وجود ندارد اما هیات نجات غریق آن استان به صورت فعال کار می کند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار کرد: وجود استخر بدون ناجی امکان پذیر نیست و کار ناجیان نیز از ثواب دنیوی و اخروی برخودار است.

وی افزود: ۴۰۰ ناجی غریق در استان کردستان فعالیت می کند و در بیشتر مسابقات حضور فعال دارند.

جولایی اشاره ای به اعتبارات دولتی کرد و گفت: اعتبارات دولتی بسیار اندک و جزئی است و با آن ها نمی توان کار بزرگی انجام داد اما خوشبختانه ورزشکاران کردستانی با کمترین اعتبار بهترین نتیجه را کسب کرده اند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: کلاس های آموزشی خوبی در سطح ادارات و استان برگزار شده و هیات نجات غریق یکی از هیات هایی است که تعامل و ارتباط خوبی با اداره کل برقرار کرده است.

وی افزود: امید است با افتتاح استخر های دیواندره و کامیاران فعالیت ناجیان این شهرستان جدی تر شود.

گفتنی است در این جلسه امید ملک الکلامی با کسب حداکثر آرا به مدت چهار سال رئیس هیات غواصی و نجات غریق استان کردستان شد.