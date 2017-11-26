نشست «هنر و زیبایی در اندیشه ملاصدرا» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، دهمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی حکمت هنر اسلامی را با عنوان «هنر و زیبایی در اندیشه ملاصدرا» برگزار می کند.
در این نشست رضا اکبری، استاد دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «کارکرد عشق در زیباییآفرینی با نظر به فلسفه ملاصدرا» و حسین هاشمنژاد، استادیار دانشگاه تهران با عنوان «زیباییشناسی در آثار ملاصدرا» به سخنرانی میپردازند.
این نشست روز یکشنبه ۱۲ آذرماه ، ساعت ۱۵ تا ۱۷، در سالن همایشهای فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، پایینتر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲، برگزار میشود.
حضور برای عموم علاقهمندان آزاد است.
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