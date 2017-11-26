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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۸

در فرهنگستان هنر؛

نشست «هنر و زیبایی در اندیشه ملاصدرا» برگزار می شود

نشست «هنر و زیبایی در اندیشه ملاصدرا» برگزار می شود

نشست «هنر و زیبایی در اندیشه ملاصدرا» با سخنرانی رضا اکبری، استاد دانشگاه امام صادق(ع) و حسین هاشم­‌نژاد، استادیار دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، دهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی حکمت هنر اسلامی را با عنوان «هنر و زیبایی در اندیشه ملاصدرا» برگزار می کند.

در این نشست رضا اکبری، استاد دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «کارکرد عشق در زیبایی­‌آفرینی با نظر به فلسفه ملاصدرا» و حسین هاشم­‌نژاد، استادیار دانشگاه تهران با عنوان «زیبایی­‌شناسی در آثار ملاصدرا» به سخنرانی می‌پردازند.

این نشست روز یکشنبه ۱۲ آذرماه ، ساعت ۱۵ تا ۱۷، در سالن همایش‌های فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲، برگزار می‌شود.

حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 4155520
سارا فرجی

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