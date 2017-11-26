نشست «هنر و زیبایی در اندیشه ملاصدرا» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، دهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی حکمت هنر اسلامی را با عنوان «هنر و زیبایی در اندیشه ملاصدرا» برگزار می کند.

در این نشست رضا اکبری، استاد دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «کارکرد عشق در زیبایی­‌آفرینی با نظر به فلسفه ملاصدرا» و حسین هاشم­‌نژاد، استادیار دانشگاه تهران با عنوان «زیبایی­‌شناسی در آثار ملاصدرا» به سخنرانی می‌پردازند.

این نشست روز یکشنبه ۱۲ آذرماه ، ساعت ۱۵ تا ۱۷، در سالن همایش‌های فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲، برگزار می‌شود.

حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.