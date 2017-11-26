انتخاب هیئت مدیره و بازرس شرکت واحد در حیطه اختیارات شورا ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و چهارمین جلسه شورا برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به صورت فوق العاده و به درخواست شهردار تهران به منظور تفویض مجدد بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۱۶ اساسنامه شرکت مذکور به شهردار تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به همین منظور مجید فراهانی با قرار گرفتن در کنار اعضای هیئت رییسه، هیئت رییسه مجمع شرکت واحد را تشکیل دادند و برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد رسمیت یافت.

مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این دستور گفت: این موضوع در کمیسیون بررسی و مقرر گردید در راستای مصوبه اصلاحی و تنقیحی مرتبط با ساماندهی وضعیت سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری تهران، اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی با اولویت در قالب اساسنامه تیپ تنظیم و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

وی ادامه داد: لذا با توجه به اضطرار و به منظور جلوگیری از وقفه در امور جاری شرکت، مقرر شد موضوع تفویض اختیار مجمع شرکت واحد در بند های "الف"، "ب"، و "ت"(غیر ازانتخاب بازرس)، "ج" و "چ" ذیل ماده ۱۶ اساسنامه شرکت مذکور به شهردار محترم تهران تا پایان سال مالی تمدید گردد.

الویری همچنین افزود : اساسنامه شرکت واحد می بایست در سالیان قبل به تصویب شورا می رسید که متاسفانه این امر صورت نگرفت و لذا تصمیم کمیسیون بر این بود که اختیارات تا پایان سال تفویض شود به شرط آنکه اساسنامه شرکت واحد در قالب تیپ مصوبه سال ۸۹ در شورا به تصویب برسد.

در ادامه جلسه مخالفین و موافقین سخنان خود را ایراد نمودند.

سید حسن رسولی به عنوان موافق گفت: این یک تصمیم اضطراری از سوی شوراست برای اینکه امورات شرکت واحد تا پایان سال معطل نماند اما ما از مسئولان شهرداری قول گرفته ایم که این تفویض اختیار برای آخرین بار صورت می گیرد و شهرداری می بایست در سال آینده اساسنامه شرکت واحد را برای تصویب به شورا ارسال نماید تا دیگر نیازی به رای اضطراری نباشد.

افشین حبیب زاده عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهار داشت: اگر بحث اضطرار است تا پایان سال موافقیم اما برای این ۴ ماه باید هیئت مدیره و بازرس را شورا انتخاب کند.

محمد سالاری نیز گفت: من نیز با نظر آقای حبیب زاده موافقم چرا که مطابق ماده ۱۶ اساسنامه وظایف مجمع عمومی که ما اعضای شورا جز این مجمع هستند در انتخاب هیئت مدیره و بازرس وظیفه قانونی داریم. اینکه وظایف مجمع به شهردار تفویض شود از شورا سلب وظیفه نمی کند.

الویری طی توضیحاتی در خصوص اظهارات اعضا تصریح کرد: ما می خواهیم ظرف ۴ ماه شهرداری اساسنامه شرکت واحد را بیاورد و بعد برای ۴ ماه هیئت مدیره و بازرس جدید انتخاب کنیم و بعد از سال آینده افق جدیدی برای شرکت واحد ترسیم کنیم و دوباره انتخاب هیئت مدیره ای دیگر، آیا این رویه درست است؟

سالاری تأکید کرد: ما از سال های قبل خواستار تقدیم اساسنامه شرکت واحد به شورا بودیم چه تضمینی هست که این ۴ ماه دوباره به ۴ سال تبدیل نشود. بحث ما این است که انتخاب هیئت مدیره از اختیارات شورا است.

بهاره آروین نیز خاطرنشان کرد: ما می خواهیم این تفویض اختیار از سال آینده انجام نشود اما باید در نظر داشت در حال حاضر و تا پایان سال بسیاری از قرار دادها و کارها در شرکت معطل می ماند اگر این تفویض اختیار صورت نگیرد.

وی افزود: اگر هم اکنون تغییرات در هیئت مدیره ایجاد کنیم می توانیم پیامد های آن را مدیریت کنیم.

احمد مسجد جامعی نیز گفت: منظور دوستان از انتخاب هیئت مدیره تثبیت جایگاه شورا است. ضمن اینکه هر گاه مشکلی پیش آمده شورا به همان میزان پاسخگو بوده است.

شهربانو امانی نیز اظهار داشت: این حق شورا است که در یک دوره ای تفویض شده، شورا ناظر، سیاست گذار و هدایت کننده است و برای شورایی که می خواهد طرحی نو در اندازد انتخاب هیئت مدیره شرکت واحد هیچ منافاتی با اهداف آن نخواهد داشت بنابراین من با پیشنهاد آقای حبیب زاده موافقم.

در ادامه محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: شهرداری ۴۳ سازمان و شرکت وابسته دارد که از میان تمام این شرکت ها تنها شرکت واحد می باشد که مجمع آن به شورا واگذار شده است. این امر هم به دلیل پیشینه تاریخی است که وجود دارد و تعجب من از این است چرا تا به حال اساسنامه شرکت واحد را به شورا نیاورده اند.

هاشمی افزود: بنای ما همکاری شورا با شهرداری است با این اوصاف باید در نظر داشت اگر ما این تفویض اختیار با شهردار را انجام ندهیم، شهردار می تواند عدم مسئولیت بزند و آن وقت شورا وارد کار اجرایی می شود.

وی ادامه داد: صحیح این است که مانند همه شرکت و سازمان زیر مجموعه شهرداری، هیئت مدیره شرکت واحد را هم شهرداری انتخاب کند و اجازه دهیم همانطور که شهردار نسبت به مترو و مسائلی مانند ترافیک مسئول است نسبت به اتوبوسرانی هم مسئول باشد.

در ادامه حجت میرزایی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران نیز گفت: اساسنامه شرکت واحد آماده است اما چون این امر در اختیار هیئت وزیران بوده به شورا ارسال نشده است. در حال حاضر نیازی به طرح مجدد آن در هیئت وزیران نیست و ما نیز مصر هستیم اساسنامه به شورا بیاید.

در نهایت پیشنهاد کمیسیون مبنی بر تفویض بخشی از اختیارات مجمع عمومی شرکت واحد مطابق ماده ۱۶ تا پایان سال به شهردار تهران به رای گذاشته شد که با رای موافق اعضا به تصویب رسید اما پیشنهاد افشین حبیب زاده مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و بازرس توسط شورا نیز به رای گذاشته شد که این پیشنهاد نیز که در راستای بند "ت" ماده ۱۶ بود با ۱۲ رای به تصویب اعضای شورا رسید.