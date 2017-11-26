به گزارش خبرنگار مهر، اعظم مقصودلو ظهر یکشنبه پس از شکست ایران مقابل کره جنوبی در دیدار نیمه نهایی مسابقات کبدی زنان قهرمانی آسیا در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: متاسفانه حمله‌های ما در مقابل دفاع کم تیم کره جنوبی موفق نبود و این اصلی‌ترین دلیل شکست ما بود.

وی افزود: ما در گذشته با تیم جوانان هم مقابل کره جنوبی پیروز شده بودیم اما در این دیدار از همان ابتدا عقب افتادیم و نتوانستیم جبران کنیم.

مقصودلو تصریح کرد: سرمربی هندی تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها اسکلت جوان تیم را تغییر داد در حالی که با بازیکنان جوان می‌توانستیم موفق‌تر عمل کنیم.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم پنج بازیکن تیم ملی لیاقت کسب مدال طلای این رقابت‌ها را نداشتند و من با حضور آنها موافق نبودم.

وی اضافه کرد: به عقیده من تیم ملی کبدی زنان نیاز به خانه تکانی اساسی دارد تا در آینده نتایج بهتری بگیریم.

مدیرفنی تیم ملی کبدی زنان ایران با بیان اینکه هیچ دخالتی در مسائل فنی تیم نداشتم، گفت: سرمربی ما به هیچ وجه زیر بار نکات فنی که گوشزد می‌شد نمی‌رفت و به نوعی اجازه دخالت نداشتیم.

مقصودلو در پاسخ به این سوال که چرا تیم ملی در زمان سرمربیگری شما نتیجه بهتری از سرمربی هندی گرفت، تصریح کرد: برخی منتقدین می‌گفتند چرا دختر رئیس فدراسیون باید سرمربی تیم ملی باشد اما هیچ کدام از مقام‌های من به چشم کسی نیامد.

وی در خصوص احتمال سرمربیگری مجددش در تیم ملی کبدی زنان گفت: در حال حاضر فقط نیاز به ریکاوری روحی دارم و به این موضوع فکر نمی‌کنم.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست فدراسیون کبدی، اظهار کرد: هر شخصی رئیس فدراسیون شود باید دلش هم بخواهد که من سرمربی تیم ملی کبدی زنان باشم.

لازم به ذکر است؛ دهمین دوره مسابقات کبدی مردان قهرمانی آسیا و پنجمین دوره مسابقات کبدی زنان قهرمانی آسیا از سوم تا پنجم آذرماه به میزبانی گرگان در سالن امام خمینی (ره) این شهرستان در حال برگزاری است.