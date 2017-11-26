ارجاع پرونده یک باغ به مراجع قضایی در پی قطع و کسر ۴۰۰ اصله درخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جریان تعیین تکلیف پرونده یک باغ در صحن علنی شورای شهر تهران اظهار کرد: این پرونده مربوط به ملکی به مساحت ۱۲۳۷ متر در ازگل و محدوده شهرداری منطقه یک است که در گذشته فاقد کاربری بوده اما کاربری جدید آن به موجب طرح تفصیلی شهر تهران که در سال ۹۱ ابلاغ شد، R۱۱۲ تعیین شد و در سند ملک نیز مزروعی قید شده و با توجه به تعداد درختان زیادی که داشته، باغ محسوب شده است.

وی ادامه داد: اتفاقی که در اینجا افتاده این است که مالک یا ذینفع ملک بدون اخذ پروانه به صورت خودسر و با مماشات شهرداری منطقه و ناحیه نسبت به گودبرداری اقدام کرده است و گزارش کمیسیون ماده ۷ بدوی حکایت از کسر تعداد حدود ۴۳۳ اصله درخت طی سالیان گذشته دارد.

سالاری اضافه کرد: رأی ما در کمیسیون ماده ۷ این است که این ملک باغ است و در خصوص درختان کسر شده عوارض ۳ برابری و غرس ۲ برابری باید انجام شود، اما با عنایت به از بین بردن باغ اعمال تبصره یک ماده ۶ یعنی ضبط ملک به نفع شهرداری تهران توسط مراجع قضایی به موجب قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین اعمال ماده ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات یعنی کسانی که بیش از ۳۰ اصله درخت قطع می‌کنند، علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۷ می‌بایست پرونده به مراجع قضایی جهت تعیین جریمه و حبس ارجاع گردد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پایان تاکید کرد: در ادامه رأی، تصریح شده است که تا احیای کامل و مجدد باغ هیچگونه مجوزی به این ملک داده نشود.