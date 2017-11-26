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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

سالاری خبر داد؛

ارجاع پرونده یک باغ به مراجع قضایی در پی قطع و کسر ۴۰۰ اصله درخت

ارجاع پرونده یک باغ به مراجع قضایی در پی قطع و کسر ۴۰۰ اصله درخت

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از کسر و قطع ۴۳۳ اصله درخت در یک باغ واقع در ازگل طی سال های گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جریان تعیین تکلیف پرونده یک باغ در صحن علنی شورای شهر تهران اظهار کرد: این پرونده مربوط به ملکی به مساحت ۱۲۳۷ متر در ازگل و محدوده شهرداری منطقه یک است که در گذشته فاقد کاربری بوده اما کاربری جدید آن به موجب طرح تفصیلی شهر تهران که در سال ۹۱ ابلاغ شد، R۱۱۲ تعیین شد و در سند ملک نیز مزروعی قید شده و با توجه به تعداد درختان زیادی که داشته، باغ محسوب شده است.

وی ادامه داد: اتفاقی که در اینجا افتاده این است که مالک یا ذینفع ملک بدون اخذ پروانه به صورت خودسر و با مماشات شهرداری منطقه و ناحیه نسبت به گودبرداری اقدام کرده است و گزارش کمیسیون ماده ۷ بدوی حکایت از کسر تعداد حدود ۴۳۳ اصله درخت طی سالیان گذشته دارد.

سالاری اضافه کرد: رأی ما در کمیسیون ماده ۷ این است که این ملک باغ است و در خصوص درختان کسر شده عوارض ۳ برابری و غرس ۲ برابری باید انجام شود، اما با عنایت به از بین بردن باغ اعمال تبصره یک ماده ۶ یعنی ضبط ملک به نفع شهرداری تهران توسط مراجع قضایی به موجب قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین اعمال ماده ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات یعنی کسانی که بیش از ۳۰ اصله درخت قطع می‌کنند، علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۷ می‌بایست پرونده به مراجع قضایی جهت تعیین جریمه و حبس ارجاع گردد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پایان تاکید کرد: در ادامه رأی، تصریح شده است که تا احیای کامل و مجدد باغ هیچگونه مجوزی به این ملک داده نشود.

کد مطلب 4155530
نورا حسینی

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