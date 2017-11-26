بسیج نماد وحدت ، یکپارچگی و از خودگذشتگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر یکشنبه در تجمع بسیجیان در مقر سپاه ناحیه رشت ضمن تبریک سالروز تأسیس بسیج مستضعفان، با اشاره به حضور بسیجیان درعرصه های مختلف از ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، اظهار کرد: بسیج نماد وحدت و یکپارچگی و از خودگذشتگی است.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس حضور بسیجیان استان گیلان نیز قابل توجه بوده است، افزود: بسیج و بسیجی به دور از هر فرقه، نژاد و مذهبی همیشه در کنار هم و تنها برای دفاع از نظام مقدس اسلامی در صحنه ها حضور داشته و دارد.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه خاص و ویژه بسیج در نظام مقدس اسلامی، خاطرنشان کرد: بسیج و بسیجی همواره در استان گیلان دارای جایگاه خاص و مردمی بوده است.

وی در ادامه با تأکید براینکه توجه به منافع فردی و شخصی در میان بسیجیان جایی ندارد، تصریح کرد: بسیجیان هرگز به دنبال منابع مادی نبوده تنها با تکیه بر باورهای اعتقادی و دینی خود عمل می کنند.

سالاری همچنین بر ضرورت الگو برداری و سرلوحه قرار دادن فرهنگی و تفکر بسیجی در انجام امور در حوزه های مختلف، یادآورشد: بسیج برپایه اقشار مختلف مردم بنا شده و نهادی مردمی است که باید از این سرمایه به خوبی در بخش ها و حوزه های مختلف بهره گیری شود.

وی با اشاره به وقوع حادثه دلخراش و دردناک زلزله استان کرمانشاه و مصیبت دیدن تعدادی از هموطنان در این حادثه، گفت: بسیجیان استان گیلان حضور تأثیرگذار و پررنگی در این حادثه ایفا کردند.

در پایان این مراسم از تعدادی از بسیجیان نمونه توسط مسئولین حاضر در این گردهمایی به مراسم یادبود لوح تقدیر اهدا شد.