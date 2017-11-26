۹ اثر معنوی خراسان جنوبی در فهرست ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی خراسان جنوبی علی شریعتی منش اظهارکرد: مهارت و دانش ساخت سرمه چشم، مهارت چادر شب بافی سرایان، مهارت پخل بافی، مراسم شمع روشن کردن سرایان، مراسم بی بی گردی روستای کارشک قاین در فهرست آثار ناملموس ثبت شده است.

وی ادامه داد: مهارت چاقو سازی روستای آبیز، مهارت مسگری طبس، علم بندان و ثبت حاملان میراث ناملموس یک صنعتگر سنتی و بومی به نام استاد محمد مختاریان آبیز با مهارت چاقو سازی در آبیز زیرکوه از دیگر آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی است.

وی بیان کرد: با ثبت ۹ اثر معنوی (ناملموس) در فهرست میراث ملی تعداد آثار ثبت شده استان خراسان جنوبی به ۸۳۴ اثر رسید.

معاون میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: این آثارمربوط به ۷۲۲ بنا و محوطه تاریخی، ۵۰ اثر معنوی و ۶۲ اثر طبیعی است.

وی گفت: معاونت میراث فرهنگی خراسان جنوبی اقدامات لازم را برای ثبت آثار دیگری همچون تعدادی خانه، محوطه تاریخی و آثار طبیعی را در دستور کار دارد.