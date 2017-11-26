جلسه سران ارتش و دولت پاکستان برای رسیدگی به مطالبات معترضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، سران ارتش و دولت پاکستان به ریاست «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر این کشور اجلاسی را برای آرام کردن تنش ها در این کشور و رسیدگی به اوضاع معترضان حزب «لبیک یا رسول الله»، برگزار کردند.

در این اجلاس «قمر جاوید باجوه» رئیس ستاد مشترک، «نوید مختار» رئیس سازمان اطلاعات (آی اس ای)، «احسن اقبال» وزیر کشور و «شهباز شریف» سر وزیر ایالت «پنجاب» پاکستان حضور دارند.

گفتنی است که به دلیل وخامت اوضاع و شدت گرفتن تنش ها در پاکستان، رئیس ستاد ارتش پاکستان که در سفر رسمی مهمی در امارات متحده عربی به سر می برد، به سرعت به اسلام آباد بازگشت.

بر اساس این گزارش دولت اسلام آباد در تلاش است با پذیرفتن برخی خواسته‌های اعتصاب کنندگان کنترل اوضاع را به دست بگیرد.

در حالی که اعتصاب کنندگان با اعتراض به لایحه‌ای که علیه اعتقاد «ختم نبوت» در پارلمان پاکستان مطرح شده بود به خیابان‌های پاکستان آمده و خواستار استعفای وزیر قانون این کشور بودند، دولت حزب نواز شریف، ۲ روز پس از آغاز عملیات سرکوب آنان و به دست نیاوردن هیچ موفقیت خاصی مجبور به برگزاری جلسه‌ای برای پذیرش احتمالی مطالبات آنان شد.

این در حالی است که کشته و زخمی شدن بیش از ۱۸۵ نفر توسط پلیس فدرال پاکستان سبب خشم بسیاری از مردم شده و سران حزب لبیک یا رسول الله(ص) اعلام کردند دیگر به استعفای وزیر قانون پاکستان قانع نخواهند بود و تمام وزیران حزب حاکم باید استعفا کنند.

در همین راستا دولت اسلام آباد تصمیم گرفته امروز جلسه‌ای برگزار کرده و تمام راه حل های ممکن از جمله استعفای «زاهد حامد» وزیر قانون پاکستان را بررسی کرد.

از سویی دیگر وزیر کشور پاکستان، نواز شریف را در جریان شیوه برخورد با اعتصاب کنندگان و میزان موفقیت‌های به دست آمده قرار داد.