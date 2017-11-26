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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

مدیرکل دفتر آموزش دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

ورود ۴۲ درصد از دانش آموزان خراسان جنوبی به رشته های فنی وحرفه ای

ورود ۴۲ درصد از دانش آموزان خراسان جنوبی به رشته های فنی وحرفه ای

بیرجند- مدیرکل دفتر آموزش دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش از ورود ۴۲ درصد از دانش آموزان خراسان جنوبی به رشته های فنی و حرفه ای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آذرکیش پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی کارشناسان، مدیران و معاونان هنرستان های کاردانش خراسان جنوبی در بیرجند بیان کرد: امروزه ورود به رشته های مهارتی و بازار کار در اولویت مطالبه های رئیس جمهوری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تقویت آموزش های مهارتی گام نخست تقویت تولید و اشتغال است، افزود: مقام معظم رهبری نیز در بحث تولید و اشتغال تاکید زیادی دارند.

آذرکیش اظهار کرد: باید با استفاده از فرهنگ سازی رشته های فنی و حرفه ای، تاکیدات رهبری را در توسعه و تقویت مهارت های آموزشی محقق کنیم.

مدیرکل دفتر آموزش دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: افزایش ثبت نام هنرجویان در رشته ها فنی و کاردانش نیازمند نیروی انسانی و زیرساخت های مناسب است.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بیش از ۳۴۰ هنرجو رشته های کار دانش و فنی و حرفه ای را انتخاب کرده اند.

آذرکیش با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ هزار دانش آموز و ۱۵ هزار معلم و فرهنگی در خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: ۴۲ درصد از دانش آموزان خراسان جنوبی به رشته های فنی و حرفه ای ورود پیدا کرده اند.

کد مطلب 4155549

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