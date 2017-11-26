نشست وزیران دفاع ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم در ریاض آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نشست وزیران دفاع ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم عربستان در ریاض آغاز به کار کرد.

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ابتدای این نشست گفت: بیش از ۴۰ کشور در نشست وزیران دفاع ائتلاف اسلامی- نظامی تاکید کردند که در راستای مبارزه با تروریسم در زمینه های نظامی، مالی، اطلاعاتی و سیاسی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

هدف از برگزاری این نشست، تحکیم پیوندهای همکاری و تکمیل ساختار این ائتلاف اعلام شده است.

ریاض مدعی است که این نشست آغازی برای تلاش های ائتلاف به اصطلاح اسلامی ضد تروریسم برای مبارزه با افراط گرایی است.

گفتنی است، عربستان سعودی ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ تشکیل ائتلاف به اصطلاح اسلامی ضد تروریسم با شرکت ۴۱ کشور به رهبری ریاض را اعلام کرده بود.