به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «راحیل شریف» فرمانده پاکستانی ائتلاف نظامی به اصطلاح ضد تروریستی به سرکردگی عربستان سعودی در افتتاحیه نشست وزرای دفاع این ائتلاف اقدام به ایراد سخنرانی کرد.

بر اساس این گزارش، وی در جریان سخنرانی خود گفت: منابع مالی شبکه های تروریستی را می خشکانیم!

راحیل شریف همچنین ادامه داد: دولت های اسلامی در حال پرداخت تاوان ایستادگی خود در برابر تروریسم هستند. باید یک واکنش دسته جمعی به تروریست ها نشان داد.

فرمانده پاکستانی ائتلاف عربستان سعودی همچنین مدعی شد: ائتلاف اسلامی ـ نظامی علیه عربستان قصد دارد به طور ریشه ای با تروریسم مبارزه کند. این ائتلاف هیچ کشور و دینی را هدف قرار نخواهد داد.

وی افزود: ما از ظرفیت های خود در تبادل اطلاعاتی میان دولت ها برای مقابله با تروریسم بهره برداری می کنیم.

گفتنی است، راحیل شریف در حالی از مقابله ائتلاف تازه تأسیس عربستان سعودی با تروریسم خبر می دهد که مقامات آل سعود در خط مقدم حمایت از تروریسم در منطقه و جهان قرار دارند.