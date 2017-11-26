شمار جانباختگان زلزله کرمانشاه به ۴۸۳ نفر رسید/افزایش ۲۷ نفری

آرتین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین آمار تلفات زلزله استان کرمانشاه را ۴۸۳ نفر اعلام کرد که در این بین یک نفر مجهول الهویه است.

وی با بیان اینکه این آمار نسبت به آمار قبلی تعداد کشته شدگان ۲۷ نفر افزایش را نشان می‌دهد، تصریح کرد: با مشخص شدن هویت ۲۵ تن از اجسادی که در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله به اضطرار دفن شده بودند و نیز مرگ دو نفر از مصدومان حادثه در بیمارستان، تعداد تلفات زلزله کرمانشاه به ۴۸۳ تن رسید.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه افزود: از ۴۸۳ کشته شده ۲۳۷ نفر مرد و ۲۴۶ نفر زن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص ۲۵ فوتی زلزله که در ساعات اولیه به اضطرار دفن شده بودند، پزشکی قانونی پس از بررسی های کمیته فوت و محرز شدن علت مرگ این اجساد بر اثر زلزله، برای آنان گواهی فوت صادر کرد.

کمالی بیشترین کشته ها را مربوط به شهرستان سرپلذهاب با ۴۲۵ دانست و گفت: یک نفر مجهول الهویه نیز مربوط به این شهرستان است.

این مسئول گفت: تعداد کشته شدگان کرند۱۹ نفر، قصر شیرین ۱۶ نفر، ثلاث باباجانی ۱۲ نفر، کرمانشاه ۱ نفر، تازه آباد ۱ نفر، ازگله ۶ نفر و اسلام آباد غرب ۱ نفر ثبت شده است و ۲ نفر نیز نامشخص بوده و معلوم نیست که به کدام شهر تعلق دارند.