مشکلات توانمندسازی بانوان روستایی در سمنان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، زینب کرکه آبادی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه اقتصادی بخش بانوان استان سمنان به میزبانی سالن کوثر استانداری بابیان اینکه برپایی نمایشگاه های توانمندی نه فقط محل فروش، بلکه می‌تواند مکانی به منظور تبادل افکار، اطلاعات و تجارب باشد، ابراز داشت: این نمایشگاه ها به تقویت روحیه کارآفرینی در بین بانوان کمک می کند.

وی افزود: نبود اشتغال یکی از عوامل مهم در مهاجرت مردم به شهرها است لذا این مهم می طلبد تا به سوی کارآفرینی و توانمند سازی جوامع بومی و محلی حرکت کنیم که برپایی نمایشگاه می تواند در بازاریابی صنایع دستی موثر باشد.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری سمنان با بیان اینکه پیگیری مشکلات بانوان روستایی باید تداوم داشته باشد، ابراز داشت: با درک و رصد مشکلات زنان در حوزه روستایی بهتر می توان آن ها را به سوی توانمندسازی سوق دهیم که برای رسیدن به این مهم باید در وهله نخست پتانسیل و ظرفیت هر روستا نیز مورد بررسی قرار گیرد تا با توجه به آن بتوانیم برای توانمندسازی جوامع بومی و محلی گامی به جلو برداریم.

کرکه آبادی در ادامه تصریح کرد: در روستاهای زمان آباد و قلعه بالای شاهرود و همچنین جوامع عشایری شهمیرزاد تجربه به خوبی نشان داد که می توان با درگیر کردن نهادهای اجرایی و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد اقدامت موثری را انجام داد لذا مشارکت دستگاه های اجرایی در این زمینه باید تقویت شود.

وی افزود: برقراری نشاط و تفریحات سالم می‌تواند در جاذبه برگزاری نمایشگاه تأثیر مثبتی داشته باشد لذا در نمایشگاه توانمندی بانوان استان سمنان، غرفه های مشاوره رایگان در زمینه های سلامت، روان شناسی و دینی نیز پیش بینی شده است.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری سمنان تاکید کرد: برپایی ایستگاه نقاشی، کتاب خوانی، اجرای موسیقی محلی می تواند کیفیت برگزاری نمایشگاه های توانمندی استان را افزایش دهد لذا در فرصت پیش رو انتظار داریم تا دستگاه های فرهنگی غرفه های مورد نظر خود را به استانداری اعلام کنند.