تخصیص تنها ۲۳ درصد بودجه های فرهنگی وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا فراهانی در حاشیه نشست خبری جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان درباره میزان بودجه های مصرفی برای جشنواره های فرهنگی گفت: وضعیت بودجه های فرهنگی چندان مناسب نیست و با اینکه ما در حوزه فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت سه جشنواره بزرگ برگزار کرده ایم و تاکنون به دلیل عدم تخصیص کافی بودجه تنها ۳۰ درصد هزینه های این جشنواره ها تامین شده است.

وی افزود: هزینه برگزاری جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان در این دوره که میزبانی آن بر عهده وزارت بهداشت است حدود ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است و واقعیت است که به دلایل کمبودهای بودجه ای بسیاری از دستگاه های دانشگاهی هنوز نمی توانند این جشنواره را برگزار کنند و میزبانی بعدی را مشخص نکرده اند.

فراهانی تاکید کرد: ما معتقدیم در حوزه فرهنگی چیزی به نام هزینه نداریم و هر خرجی یک سرمایه گذاری است زیرا هزینه هایی که آسیب های اجتماعی به ما تحمیل می کند را اگر محاسبه کنید هزینه بسیار هنگفتی می شود. تمام برنامه هایی که در حوزه فرهنگی وزارت بهداشت هزینه کرده ایم معطوف به اثر بوده است.

وی یادآور شد: راه حل کاهش آسیب های اجتماعی ورود به حوزه فرهنگی است و باز شدن همه قفل های اقتصادی و اجتماعی با کلیدی از جنس فرهنگ است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درباره منشور توسعه فرهنگ قرآنی و وظایف وزارت بهداشت در این حوزه گفت: منشور توسعه فرهنگ قرآنی هم ساختار فعالیت ها و هم هدف را مشخص کرده است. در پس زمینه این منشور، شورایی دارد که این شورا سه کمیسیون آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج و آموزش عالی دارد که در اولین جلسه شورا، به پیشنهاد وزیر وقت بهداشت، وزارت بهداشت نیز بخشی از آموزش عالی این حوزه را برعهده گرفت.

وی گفت: وزارت بهداشت هدف اش در این بخش این است که رشته هایی که می توان در حوزه های قرآنی تعریف کرد و یا پژوهش هایی با زمینه قرآن و سلامت انجام می شود را بررسی کند.

فراهانی با اشاره به وجود دو نگاه افراط و تفریط در حوزه علم و دین، گفت: به نظرم این دو نگاه بسیار مخرب هستند، یک نگاه افراطی می گوید به طب مدرن نیازی نیست و تمام نیازمان را می توانیم از قرآن و حدیث رفع کنیم، نگاه تفریطی نیز می گوید هیچ نکته ای مربوط به سلامتی جسمی و روانی در قرآن و احادیث وجود ندارد.

وی یادآور شد: این دو نگاه به دینداری مردم خدشه وارد می کند و هم ما را از منابع وحیانی محروم می کند. به نظر می رسد نیاز داریم که با مبانی و روش های صحیح علمی، نسبت علم و دین را مشخص کنیم و بعد از آن به موضوع های آموزشی و پژوهشی بپردازیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت همچنین با اشاره تشکیل کانون های قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی از فراهم شدن زمینه انجمن های علمی قرآنی در این دانشگاه ها خبر داد.