هدف اصلی رسانه ملی منافع خیر و رشد مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر یکشنبه در دیدار مدیران کل سابق و جدید صدا و سیمای خراسان جنوبی اظهار داشت: دوران مسئولیت‌ها دوران فرصت‌ها و آزمایشات بزرگی است و در هر جا و هر قسمتی یک روز انسان مسئولیت را می‌گیرد و یک روز هم واگذار می‌کند غرض نقشی است که از وی باز ماند.

وی بیان کرد: رسانه ملی خودش پیام دارد که رسانه ملی و برای مردم است و آنچه باید در رسانه ملی منظور شود منافع خیر و رشد ملت است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه هر صنفی به نحوی دارد به جامعه و مردم خدمت می‌کند، تصریح کرد: بسیاری از مسائل روحی، روانی، فکری و اندیشه از رسانه ملی به مردم خدمت می‌دهد که بعضی از آن بسیار ارزشمند است که البته نقاط ضعف هم دارد که باید برای قوت آن تلاش شود.

عبادی تاکید کرد: امروز که در مقابل تهاجم، غارت و ناتوی فرهنگی قرار داریم باید بسیار هوشیار بوده و غیر از نیازهای روزمره در برابر خطراتی که مردم را تهدید می‌کند نیز پاسخگو باشیم.

وی یادآور شد: امید است مدیرکل جدید صدا و سیمای استان حداکثر فرصت را از این آزمایش بزرگی که امروز در این مسئولیت به ایشان داده شده را ببرند.

برای مطالبات مردم در رسانه خط قرمز نداریم

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز گفت: در مسئولیت جدید با توجه به اینکه رسانه ملی زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است بر حسب وظیفه لازم دیدم درابتدا خدمت نماینده محترم ولی فقیه در استان برسیم.

علیرضا آئینه دار افزود: رسانه باید رسانه مردم باشد و در خصوص مطالبات مردم خط قرمزی در رسانه نداریم.

وی تاکید کرد: مردم باید با رسانه ما یک دوستی بیشتری برقرار کنند و آنچه مد نظرشان است را در رسانه ببینند ما نیز تلاش داریم به آنچه مد نظر مردم است برسیم.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: مردم در حوزه دین و معارف خیلی نیازمند برنامه‌های بیشتری هستند و برنامه‌هایی که کیفیت خوبی داشته باشند را در این حوزه قطعا دنبال می‌کنند.

آئینه‌دار ادامه داد: ما وظیفه داریم در این حوزه تلاش بیشتری کنیم و امید است بتوانیم بیشتر از گذشته کارهایی را انجام بدهیم و در کنار همکاری دستگاه‌های اجرایی به آنچه می‌خواهیم برسیم.