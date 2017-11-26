به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه کردستان، عبداله حسن ‌زاده، در آیین معارفه و توجیه دانشجویان خارجی دانشگاه کردستان، گفت: در حال حاضر ۹۷ نفر دانشجوی خارجی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه کردستان در حال تحصیل هستند.

وی اظهار کرد: دانشگاه کردستان جزو معدود دانشگاه‌هایی است که توانسته بیش از یک درصد تعداد دانشجویان ایرانیِ خود، دانشجوی خارجی جذب کند.

وی در خصوص تحقق این مهم گفت: دانشگاه کردستان به دلایلی هم‌چون مشترکات فرهنگی با کشورهای همسایه، زبان، فرهنگ، جغرافیای منطقه و سایر عوامل تأثیرگذار دارای اهمیت بوده که این امر روند جذب دانشجویان خارجی را سرعت بخشیده است.

وی بیشترین همکاری دانشگاه کردستان را با دانشگاه‌های اقلیم کردستان دانست و ادامه داد: این همکاری به دلیل جغرافیا و نزدیکی فرهنگی و تأکید کشور بر گسترش همکاری دانشگاه با اقلیم به دلیل پتانسیل‌های موجود در استان و دانشگاه کردستان صورت پذیرفته است.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه بیشتر دانشجویان خارجی جذب شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند، گفت: سیاست بر این بود که امسال دانشجوی کارشناسی نیز جذب شود که در صورت کسب نتایج مثبت و رضایت ‌بخش، در این مقطع نیز دانشجویانی را جذب خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه از ۹۷ دانشجو خارجی جذب شده یک دانشجو در مقطع کارشناسی مشغول به ادامه تحصیل شده است، بیان کرد: ۸۳ نفر کارشناسی ارشد و ۱۳ نفر دیگر نیز در مقطع دکتر تحصیل می‌کنند.

مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه کردستان خاطرنشان کرد: گروه‌های حقوق جزا و جرم شناسی با ۲۰ نفر، زبان و ادبیات فارسی با ۶ نفر و مهندسی هوش مصنوعی با ۸ نفر دانشجو بین‌المللی، بیشترین میزان جذب دانشجویان خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی یادآور شد: دانشجویان بین‌المللی دانشگاه کردستان در نزدیک به ۲۸ رشته کارشناسی ارشد و ۶ رشته در مقطع دکتری در حال تحصیل هستند.