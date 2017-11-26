نمایشگاه و فروشگاه کتاب اندیشه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید غلامرضا حسینی مدیرعامل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از افتتاح نمایشگاه و فروشگاه کتاب اندیشه در محدوده خیابان انقلاب خبر داد.

در ادامه گفتگویی که با وی در رابطه با این فروشگاه انجام شده است را می خوانید؛

*هدف از راه‌اندازی این فروشگاه چه بود؟

اصلی‌ترین هدف راه‌اندازی فروشگاه کتاب اندیشه ایجاد یک پاتوق اندیشه‌ای برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ و اندیشه اسلامی است، محلی برای عرضه‌ی برترین و تازه‌ترین کتاب‌ها به ویژه در حوزه‌ی علوم انسانی ـ اسلامی

*چطور به این نتیجه رسیدید؟

بورس بازار کتاب در راسته‌ی خیابان انقلاب به نوعی قلب تپنده‌ی نشر کشور است، بدیهی است حضور فعال و موثر در این جغرافیا می‌تواند به ترویج هرچه بیشتر محتوای مفید در قالب کتاب بی‌انجامد.

*تاریخ و ساعت افتتاح این فروشگاه چه زمانی است؟

روز سه‌شنبه همین هفته‌ مورخ ۷ آذرماه، مقارن با سالروز آغاز امامت حضرت مهدی(عج) از ساعت ۱۰ تا اذان ظهر برنامه‌ افتتاح فروشگاه کتاب اندیشه برگزار می‌شود.

*چه کسانی در این مراسم شرکت دارند؟

میزبان اهالی محترم فکر و فرهنگ، علاقمندان به کتاب و کتابخوانی، مسوولین محترم فرهنگی، اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران مسوول نشر خواهیم بود. غرض اصلی از دعوت، حضور در یک محفل صمیمی است تا تجدید دیداری باشد میان مسوولان محترم فرهنگی، اساتید، ناشران و نویسندگان.

با پرهیز از قالب‌های معمول مراسم‌های افتتاحیه علاقمند هستیم شرکت کنندگان محترم فرصت بیشتری برای بازدید از فروشگاه و همچنین گپ و گفت‌های صمیمی در حوزه‌ کتاب داشته باشند.

فروشگاه کتاب اندیشه واقع در خیابان انقلاب اسلامی، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، روز سه‌شنبه مورخ ۷ آذرماه جاری راس ساعت ۱۰ صبح افتتاح خواهد شد.