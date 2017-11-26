دشمن از انسجام ملت در هراس است/بسیج قدرت نرم در مقابل تهدیدها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل بابازاده بعدازظهر یکشنبه در تجمع بزرگ بسیجیان اردبیل تصریح کرد: در تمامی سالهای بعد از پیروزی انقلاب دشمن به بهانههای مختلف به دنبال لطمه زدن به انقلاب و آرمانهای آن بوده است.
وی افزود: ما شاهد این هستیم که همواره استکبار جهانی بر علیه آرمانهای انقلاب اسلامی توطئه کرده و در این میان عامل پیروزی و عزت کشور اتحاد و انسجام ملت و پیروی از رهبر معظم انقلاب بوده است.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان با یادآوری شکلگیری بسیج مردمی در سال ۵۸ به تدبیر و فرمان امام راحل ادامه داد: در آن مقطع زمانی امام راحل میدانست که رمز موفقیت در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی بسیج مردمی است.
به گفته بابازاده امروز اصلیترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی قدرت مردمی و پشتیبانی مردم است و اگر دشمن از نقشههای خود مأیوس شده و از بسیج و سپاه کینه به دل دارد به واسطه تأثیر و نقشی است که هر دو در ایجاد اتحاد ملی بر جای گذاشتهاند.
وی با تأکید به اینکه دشمن از هر حیلهای برای ضربه بهنظام بهره میگیرد، ادامه داد: در مقابل بسیج و سپاه با تکیه بر مردم در مقابل این ترفندها ایستادگی کرده هر کجا تجمیع نیروهای مردمی ضرورت داشته، دلاورمردان بسیجی حضور یافتند.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان معتقد است با تکیه بر نیروهایی همچون بسیج که در واقع قدرت نرم در مقابل تهدیدها است هیچ نیروی اهریمنی و استکباری نمیتواند بر مردم ایران مسلط شود.
بابازاده اخلاص، ساده زیستی، عمل به فرمان رهبری و تبعیت از خون شهدا را ویژگیهای بسیجی برشمرد و بیان کرد: با بهرهگیری از این روحیه ملت ایران توانسته دههها در مقابل استکبار ایستادگی کند.
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