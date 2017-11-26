تکمیل راه آهن قزوین-رشت-انزلی-آستارا خواسته مشترک ایران و روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر یکشنبه در دیدار با سفیر روسیه در ایران که در دفتر استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: توسعه روابط روزافزون میان ایران و روسیه خواسته مقامات هر دو کشور است.

وی با اشاره به فضای خوب روابط میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه ، افزود: باید از این فضای مطلوب در راستای تقویت مناسبات بهره گیری شود.

استاندار گیلان به همسایه بودن استان با کشور روسیه اشاره کرد و گفت:با توجه به این همسایگی استان گیلان توسعه روابط میان دو کشور را یک امر مهم و یک وظیفه و مسئولیت ملی این استان می داند.

وی در ادامه همچنین با اشاره به راه آهن قزوین- رشت- انزلی - آستارا به عنوان کریدور شمال- جنوب ایران برای ارتقای روابط تجاری میان ایران و کشورهای دیگر، خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه مورد تأکید مقامات ایرانی و روسیه است و گیلان مجری این امر مهم است.

سالاری با بیان اینکه یکی از انتظارات و خواسته های ما فراهم کردن زمینه لازم برای سهولت تعاملات تجاری بخش خصوصی میان استان گیلان و آستاراخان روسیه است، تصریح کرد: احداث سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان روسیه یکی از این اقدامات محسوب شده که سبب توسعه روابط میان دو کشور می شود.

وی همچنین با تأکید برکاهش مشکلات بازرگانان دو کشور، یادآورشد: بخش خصوصی استان گیلان تمایل دارد تا در صورت وجود زمینه های همکاری بیشتری، اقدام کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه احداث بانک مشترک دو کشور در منطقه آزاد انزلی یکی دیگر از پیشنهادات و خواسته ها است، افزود: با توجه به مزایا منطقه آزاد انزلی این منطقه می تواند در زمینه توسعه روابط و همکاری میان استان گیلان و روسیه نقش موثری ایفا کند.

وی به همکاری در بخش های آموزشی و دانشگاهی میان دو کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: باید تعاملات میان دو دانشگاه به صورت کاربردی و در حوزه تعاملات پژوهشی شکل گیرد.

در ادامه این دیدار سفیر روسیه در ایران با تأکید بر افزایش حجم تبادلات کالا میان دو کشور ایران و روسیه، اظهار کرد: تکمیل راه آهن قزوین- رشت- انزلی و آستارا یکی از خواسته ما نیز بوده که به دنبال آن هستیم.

لوان جاگاریان ضمن قدردانی به منظور احداث مجسمه عمرخیام و سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان روسیه، گفت: یکی دیگر از خواسته های ما ایجاد پرواز مستقیم از آستاراخان روسیه به تهران هستیم.

وی باتأکید بر وجود زمینه های مناسب همکاری میان گیلان و روسیه ریال تصریح کرد: همسایگی گیلان و روسیه فرصت مناسبی برای توسعه تعاملات فراهم می کند.