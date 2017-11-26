بسیج عاملی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی بعد از ظهر امروز یکشنبه در همایش تجمع بسیجیان قروه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: امروزه نقش بسیج در عرصه های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی غیرقابل انکار بوده و در واقع نهادینه کردن تفکر بسیجی یکی از نمونه های بارز موفقیت در کشور می باشد.

به گفته وی بسیج در پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی نقش تأثیرگذاری داشت و باید دانست که با همین تفکر بسیجی بود که انقلاب شکل گرفت و پس از آن پایداری در هشت سال دفاع مقدس معنا یافت.

کولانی با اشاره به نقش بسیج در عرصه های سیاسی جهان، افزود: قدرتی که در بسیج نهفته است می تواند با یکایک ارزش های کلاسیک جهان مبارزه کند و این درست همان چیزی است که کشورهای ابرقدرت به آن اعتراف کرده اند.

وی به نقش بسیج در جنگ نرم یا تهاجم فرهنگی اشاره کرد و گفت: امروزه باتوجه به اینکه دشمن میدان نبرد را از جنگ سرد به جنگ نرم کشیده است لذا در این بخش هم بسیج با خنثی کردن حمله دشمن به ارزش ها و باورهای ملت وارد کار شد و توانست نقشه دشمن را غیرممکن سازد.

کولانی با بیان اینکه بسیج در بعد فرهنگی برگرفته از مکتب اسلامی است، تصریح کرد: محور بسیج قرآن است و قرآن نسخه شفابخشی برای تمامی انسان هاست.

وی در ادامه به نقش بسیج در عرصه اقتصادی پرداخت و بیان کرد: معنای بسیج در بعد اقتصادی به قناعت ختم می شود و در این میان فرهنگ بسیجی ملت ایران اگر نبود کشور ایران در برابر تحریم های ظالمانه دشمنان توان ایستادگی نداشت.

به گفته کولانی امروز دشمن پاشنه آشیل کشور را مباحث اقتصادی می داند و از این طریق وارد می شود اما ملت بسیجی ایران پاسخ این هجوم را داده اند.

وی بر تحقق ارکان بسیج اقتصادی برای رسیدن به محورهای اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن تفکر بسیجی نهادینه شده در جامعه تأکید کرد.

فرماندار قروه در پایان بسیج را عاملی برای تحکیم وحدت در جامعه دانست و یکی از مبادی دینی نظام اسلامی و شکست دشمنان را وحدت مردم عنوان کرد.