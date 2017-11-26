جودوکاران ایران قهرمان کاتای آسیا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون جودو، پیکارهای کاتا قهرمانی قاره کهن با حضور ۸ کشور به میزبانی کشور تایلند برگزار شد و در پایان ملی پوشان ایران با ۵ مدال رنگارنگ به عنوان قهرمانی این رقابتها دست یافتند.

تیم کشورمان با کسب دو نشان طلا در ناگه نو کاتا و کاتامه نوکاتا و سه مدال نقره در گوشین جوتسو، جونوکاتا و کیمه نو کاتا بر بام آسیا ایستاد. ژاپن با دو طلا و یک نقره نایب قهرمان شد، تایلند با یک طلا و یک برنز سوم شد.

در ناگه نو کاتا دلاورمردان کاتا کشورمان فتح الله عزیزی و حمیدرضا کریمی با ۴۰۸ امتیاز مقتدرانه بر سکوی قهرمانی ایستادند، ویتنام با ۳۹۲.۵ امتیاز نایب قهرمان شد، هنگ کنگ با ۳۸۲.۵ امتیاز در جای سوم قرار گرفت و مالزی با ۳۶۰.۵ امتیاز چهارم شد.

درکاتامه نو کاتا فخرالدین رضایی و مهدی عظیمی با ۴۲۲ امتیاز قهرمان شدند، ژاپن با ۴۱۷.۵ متیاز نایب قهرمان شد، تایلند با ۳۹۴.۵ امتیاز در جای سوم قرار گرفت و ویتنام با ۳۸۸.۵ امتیاز چهارم شد.

در گوشین جوتسو تیم ژاپن با ۵۶۶.۵ امتیاز قهرمان شد، نمایندگان کاتا کشورمان محمد حسن نجفی و علیرضا کریمی با ۵۵۶.۵ امتیاز به نشان نقره دست یافتند، ویتنام با ۵۱۵ امتیاز در جای سوم قرار گرفت و هنگ کنگ با ۴۴۲ امتیاز چهارم شد.

در جونوکاتا تیم تایلند با ۴۰۷ امتیاز قهرمان شد، محمدمهدی درواری و سیدسینا موسوی با ۳۹۹.۵ امتیاز به نشان نقره دست یافتند، ویتنام با ۳۹۵.۵ امتیاز در جای سوم قرار گرفت و هنگ کنگ، ماکائو و مالزی به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

در کیمه نو کاتا تیم ژاپن با ۵۳۲ امتیاز قهرمان شد، نمایندگان کاتا کشورمان محمدرضا خسروی و پوریا نجار نامقی با ۵۰۸ امتیاز به نشان نقره دست یافتند، چین تایپه با ۴۵۸ امتیاز در جای سوم قرار گرفت.