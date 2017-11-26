مسابقات قرآنی روحانیان اهل تسنن در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره ازمسابقات ۸۰ تن از طلاب و روحانیان خواهر و برادران اهل تسنن در رشته های حفظ و قرائت و مفاهیم حضور دارند و سه تن از نفرات برتر هر رشته به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در آیین افتتاح پنجمین دوره مسابقات ویژه طلاب وروحانیان اهل سنت استان گفت: امروز همه طلاب وظیفه دارند با قرآن و مفاهیم آن هرچه بیشتر و بهتر آشنا شوند تا بتوانند نورانیت آن رادربین مردم ترویج دهند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی بااعلام اینکه قرآن باید محورهمه کارها باشد افزود: قرآن انسان رانورانی می کند و هرکس باقرآن باشد در روز قیامت نورانیت قرآن پربرکت خواهد بود.

ماموستا بیضاوی امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز دراین آیین گفت: روحانیت اهل سنت نقش بسیار مهمی در امر تبلیغ قرآنی داشته و باید برای ترویج مفاهیم قرآنی برنامه ریزی کنند.