استقبال دمشق برای مشارکت در نشست «گفتگوی ملی سوری» در سوچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سانا»، یک منبع در وزارت خارجه سوریه از برگزاری نشست «گفتگوی ملی سوری» که قرار است در شهر «سوچی» در روسیه برگزار شود استقبال کرد.

بر اساس این خبر دولت سوریه ضمن استقبال از برگزاری این نشست با حضور جریان ها و گروه های مختلف سوری، اعلام آمادگی برای شرکت در این نشست را اعلام کرده است.

این منبع به خبرگزاری رسمی سوریه گفته که بعد از پیروزی های پی در پی ارتش سوریه و نیروهای مقاومت فضا برای حرکت در مسیر سیاسی فراهم شده و این مسأله زمینه مناسب برای گفتگوهای سوری-سوری را ایجاد کرده است.

وی تأکید کرده که دولت سوریه همچنین از نتایج این نشست و نتایج رایزنی های کمیته های قانون اساسی و انتخابات پارلمانی با نظارت و همکاری سازمان ملل استقبال می کند.

قرار است نشست گفتگوی ملی سوری که به پیشنهاد «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه برگزار می شود، در اوایل ماه دسامبر در شهر سوچی برگزار شود.