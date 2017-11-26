  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

معاون مهندسی و توسعه آبفای کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

رشد ۱۵۰ درصدی اصلاح شبکه توزیع آب طی چهار سال اخیر در استان

رشد ۱۵۰ درصدی اصلاح شبکه توزیع آب طی چهار سال اخیر در استان

یاسوج- معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: در چهار سال اخیر اصلاح شبکه توزیع آب شهر های استان رشد ۱۵۰ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی سال جاری بیش از ۱۷ کیلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب در شهرهای استان انجام گرفته است.

مرادیان شاخص اصلاح شبکه توزیع آب در شهرهای استان را طی سال ۹۲، حدود ۵۵ کیلومتر دانست و بیان داشت: این میزان در سال جاری به بیش از ۱۴۰  کیلومتر رسید.

مرادیان با اشاره به فرسوده بودن شبکه توزیع در برخی شهرهای استان، گفت: قدیمی بودن بخشی از شبکه توزیع آب در شهرهای استان از چالش‌های پیش روی آبفای استان است.

وی افزود: اصلاح و مرمت شبکه‌های فرسوده شهرهای استان طبق برنامه‌ریزی‌های در حال انجام است.  

کد مطلب 4155696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها