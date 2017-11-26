رشد ۱۵۰ درصدی اصلاح شبکه توزیع آب طی چهار سال اخیر در استان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی سال جاری بیش از ۱۷ کیلومتر اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب در شهرهای استان انجام گرفته است.
مرادیان شاخص اصلاح شبکه توزیع آب در شهرهای استان را طی سال ۹۲، حدود ۵۵ کیلومتر دانست و بیان داشت: این میزان در سال جاری به بیش از ۱۴۰ کیلومتر رسید.
مرادیان با اشاره به فرسوده بودن شبکه توزیع در برخی شهرهای استان، گفت: قدیمی بودن بخشی از شبکه توزیع آب در شهرهای استان از چالشهای پیش روی آبفای استان است.
وی افزود: اصلاح و مرمت شبکههای فرسوده شهرهای استان طبق برنامهریزیهای در حال انجام است.
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