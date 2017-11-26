به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت لرستان ظهر امروز یکشنبه برگزار شد. این نشست به منظور همکاری و تعاملات دو جانبه این دو مجموعه برگزار شد.

در این نشست هم اندیشی کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت لرستان و سایر حاضرین در مورد راه اندازی دهکده سلامت و مراکز فرعی بحث و تبادل نظر کردند.

محوریت بحث های مطرح شده در خصوص راه اندازی دهکده سلامت، مراکز تفریحی و گردشگری برای بیماران، لابراتوار داروهای گیاهی ومراکز بیماربستر بین راهی و خیریه بود.

همچنین در این نشست در خصوص استفاده از ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی در زمینه مرکز تحقیقات دارویی، ظرفیت رایزنی و استفاده از سرمایه گزاران خارجی بحث شد.

بر اساس این گزارش، در پایان نشست مقرر شد تفاهم نامه ای تنظیم و به امضای دو طرف برسد و دکتر نظری مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رابط دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مجتمع کشت و صنعت لرستان برای برقراری هماهنگی های لازم و برگزاری جلسات آتی انتخاب شد.