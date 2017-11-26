هیچ تغییری در قرارداد توتال ایجاد نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی در حاشیه مراسم آغاز بکار نمایشگاه خودرو در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در قرارداد توتال فرانسه با ایران بوجود نیامده، گفت: تضامین لازم از خودروسازان خارجی برای همکاری دوجانبه با ایران اخذ شده و جای نگرانی وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اظهارات مدیرعامل توتال فرانسه شایعه خلل در همکاری خودروسازان فرانسوی با ایران را قوت بخشیده است، افزود: قراردادهای منعقد شده با خودروسازان فرانسوی طبق روال در حال انجام است و هیچ گونه خللی در اجرای آن بوجود نیامده است.

وی تصریح کرد: قرارداد رنو هیچ گونه ابهامی ندارد و بدون مشکل در حال اجرا است و من دلیل این را نمی فهمم قرارداد رنو با ابهام مواجه است.

به گفته معظمی تمام تضامین لازم از خودروسازان خارجی برای همکاری با ایران مطابق با قراردادهای منعقد شده اخذ گردیده است.

معظمی با بیان اینکه صنعت خودرو یک صنعت استراتژیک است که در زندگی روزمره تمامی مردم نقش آفرین شده خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارها ۱۹ میلیون دستگاه خودرودر کشور وجود دارد و در حال تردد است و تقریبا هر خانواده به طور متوسط یک خودرو در اختیار گرفته است که از برخی جنبه ها مثبت و از ابعاد دیگر منفی است.

وی گفت: بالا بودن تعداد خودروها خوب است ولی به لحاظ مسائل شهری علامت خوبی نیست و باید تلاش کرد حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم چرا که مردم اکنون برای سفرهای درون شهری خود از خودروهای شهری استفاده می کنند.

مدیرعامل ایدرو خاطرنشان کرد: اکثریت خودروها تک سرنشین بوده و این علامت مناسبی نیست، این در شرایطی است که از منظر تولید امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش حضور شرکت های داخلی و خارجی را در نمایشگاه خودرو شاهد هستیم که آخرین نوآوری های خود را عرضه می کنند.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: وزارت صنعت بر روی موضوع کیفیت تاکید بالایی دارد و به شدت حساس است و در این رابطه سختگیری های لازم را صورت می دهد.

وی گفت: در جلساتی وزیر صنعت با خودروسازان دارد تاکید بسیاری بر روی کیفیت داشته و روند تولید خودرو باید بر اساس افزایش کیفیت پیش رود.

معظمی با بیان اینکه دو نوع شرکت خارجی در همکاری مستقیم با ایرانی ها هستند که برخی از آنها مستقیم خودرو به ایران صادر کرده و برخی از آنها با بقیه شراکت می کنند که البته افرادی که ترجیح می دهند به صورت صادرات به بازار ایران ورود پیدا کنند باید حتما نمایندگی فروش و خدمت پس از فروش داشته باشند اما برخی دیگر که با خودروسازان ایران شریک شده اند باید در ایران سرمایه گذاری داشته و ۳۰ درصد تولیدات خود را نیز صادر نمایند.

معاون وزیر صنعت گفت: برای اینکه محصولات ایران، صادراتی بوده و در بازارهای جهانی حضور داشته باشد باید رقابت را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: این جزئی از سیاست های وزارت صنعت است که تولیدات صرفا به بازار داخلی محدود نشده و ۳۰ درصد آن به بازارهای خارجی صادر شود.

معاون وزیر صنعت در خصوص مشارکت قطعه سازان در قراردادهای خارجی نیز افزود: قطعه سازان باید فعالیت خود را توسعه و ارتقا دهند. این در شرایطی است که متاسفانه سرمایه گذاری در قطعه سازی ها طی سالهای اخیر بسیار کم شده است و اکنون باید به لحاط تنوع محصولات و نیروی انسانی ظرفیت های را ارتقا داد اما تاکید شده که حتما باید ۶۰ قطعه ساز ایرانی برای ارتقای محصولات خود گام بردارند.

معظمی با بیان اینکه صنعت خودرو یک صنعت استراتژیک است که در زندگی روزمره تمامی مردم نقش آفرین شده خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارها ۱۹ میلیون دستگاه خودرودر کشور وجود دارد و در حال تردد است و تقریبا هر خانواده به طور متوسط یک خودرو در اختیار گرفته است که از برخی جنبه ها مثبت و از ابعاد دیگر منفی است.

وی گفت: بالا بودن تعداد خودروها خوب است ولی به لحاظ مسائل شهری علامت خوبی نیست و باید تلاش کرد حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم چرا که مردم اکنون برای سفرهای درون شهری خود از خودروهای شهری استفاده می کنند.

مدیرعامل ایدرو خاطرنشان کرد: اکثریت خودروها تک سرنشین بوده و این علامت مناسبی نیست، این در شرایطی است که از منظر تولید امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش حضور شرکت های داخلی و خارجی را در نمایشگاه خودرو شاهد هستیم که آخرین نوآوری های خود را عرضه می کنند.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: وزارت صنعت بر روی موضوع کیفیت تاکید بالایی دارد و به شدت حساس است و در این رابطه سختگیری های لازم را صورت می دهد.

وی گفت: در جلساتی وزیر صنعت با خودروسازان دارد تاکید بسیاری بر روی کیفیت داشته و روند تولید خودرو باید بر اساس افزایش کیفیت پیش رود.

معظمی با بیان اینکه دو نوع شرکت خارجی در همکاری مستقیم با ایرانی ها هستند که برخی از آنها مستقیم خودرو به ایران صادر کرده و برخی از آنها با بقیه شراکت می کنند که البته افرادی که ترجیح می دهند به صورت صادرات به بازار ایران ورود پیدا کنند باید حتما نمایندگی فروش و خدمت پس از فروش داشته باشند اما برخی دیگر که با خودروسازان ایران شریک شده اند باید در ایران سرمایه گذاری داشته و ۳۰ درصد تولیدات خود را نیز صادر نمایند.

معاون وزیر صنعت گفت: برای اینکه محصولات ایران، صادراتی بوده و در بازارهای جهانی حضور داشته باشد باید رقابت را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: این جزئی از سیاست های وزارت صنعت است که تولیدات صرفا به بازار داخلی محدود نشده و ۳۰ درصد آن به بازارهای خارجی صادر شود.

معاون وزیر صنعت در خصوص مشارکت قطعه سازان در قراردادهای خارجی نیز افزود: قطعه سازان باید فعالیت خود را توسعه و ارتقا دهند. این در شرایطی است که متاسفانه سرمایه گذاری در قطعه سازی ها طی سالهای اخیر بسیار کم شده است و اکنون باید به لحاط تنوع محصولات و نیروی انسانی ظرفیت های را ارتقا داد اما تاکید شده که حتما باید ۶۰ قطعه ساز ایرانی برای ارتقای محصولات خود گام بردارند.