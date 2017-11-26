شهدا الگوی عملی زندگی برای همه گروهها در عصرکنونی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بسیج مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری روز یکشنبه با خانواده شهیده رقیه رضایی دیدار کرد.

معصومه مرادیان در این دیدارضمن تبریک هفته بسیج و تجلیل از صبر، ایثار و فداکاری‌های خانواده معظم شهدا گفت: باید قدردان ایثار و فداکاری شهدا و خانواده‌های معزز آنان باشیم و بدانیم اگر این ازخود گذشتگی ها نبود کشور و انقلاب حفظ نمی‌شد.

وی افزود: هرچه داریم مدیون شهداست و گرامیداشت یاد آنها رسالتی همگانی است که باید به این وظیفه عمل کنیم و همواره خود را مدیون شهدای والامقام و خانواده های بزرگوار آنها بدانیم.

مرادیان بیان کرد: در میان شهدا در میان گروههای مختلف باید از بانوان شهید مانند شهیده رقیه رضایی هم یاد کنیم که در کنار تربیت فرزندانی مومن و مبارز خود نیز در مسیر شهدا رفتند و با نثار خون مطهرشان به تثبیت ارزشها کمک کردند.

وی گفت: اقدامات خوبی برای شناساندن این شهید بزرگوار در جامعه صورت گرفته که یکی از بهترین کارها معرفی الگوهای زنده و مؤثر از زنان موفق و تأثیرگذار به زنان و دختران جوان نسل امروز است.

مشاور استاندار تصریح کرد: شجاعت از شاخصه های هر شهیدی است و شهیده رضایی الگو و اسوه همه زنان جامعه بوده و یاد این عزیز برای همه ما همیشه زنده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین یادآورشد: همه ما به وجود چنین شهدایی که از انسانهای وارسته جامعه هستند افتخار می کنیم و امیدواریم بتوانیم راهشان را ادامه دهیم.