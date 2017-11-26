جلوگیری از ورود کارمندان قطری شورای همکاری خلیج فارس به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «العربی الجدید»، عربستان روز شنبه از ورود سه کارمند قطری شورای همکاری خلیج فارس به عربستان جلوگیری کرد.

«فهد الهاجری»، «ماجر السویدی» و «مشعل آل خلیفه» سه کارمند قطری دبیرکلی شورای همکاری خلیج فارس هستند که از طریق گذرگاه مرزی «سلوی» قصد ورود به عربستان را داشته اند.

در پی بالا گرفتن اختلاف ها میان عربستان و دوحه و قطع روابط کشورهای عربی با قطر، ریاض از شهروندان قطری خواسته بود خاک عربستان را ترک کنند اما کارمندان سازمان های بین المللی مانند شورای همکاری خلیج فارس را از این ماجرا استثنا کرده بود.

اما تنها چند ساعت بعد از انتشار اخباری در رسانه های کویتی مبنی بر گشایش جدیدی در پرونده بحران کشورهای عربی با قطر و ابراز امیدواری برای برگزاری نشست شورای همکاری خلیج فارس در ماه دسامبر آتی، رسانه های سعودی به ویژه روزنامه عکاظ حملات رسانه ای خود علیه قطر را تشدید کردند و مسئولان این کشور هم برای اولین بار مانع ورود کارکنان شورای همکاری خلیج فارس به خاک عربستان شدند.