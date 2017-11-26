ایجاد داعش برای جلوگیری از تداوم فرهنگ و تفکر بسیجی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم زینی وند روز در گردهمایی بزرگ بسیجیان با نام «شکوه مقاومت» در شهرستان پلدختر با بیان اینکه هزار و ۹۸۷ شهید بسیجی از مجموع ۸۵ هزار و ۲۲۲ شهید بسیجی کشور متعلق به لرستان است و۳.۳ درصد شهدای بسیجی کشور را تشکیل می دهند گفت: امام خمینی (ره) در پنجم آذر ماه سال ۵۸ با اندیشه و دیدگاه الهی و ملکوتی خود برای پیشبرد اهداف بزرگ نظام و مقابله با دشمنان داخلی و خارجی فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند.

وی افزود: مهر ماه سال ۶۲ تیپ مستقل ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع) لرستان تشکیل شد و اکثر آنها بسیجی بودند و سپاه لرستان مامن و محفلی برای سازماندهی بسیج برای اعزام به جبهه شد.

مسئول مرکز آماد و پشتیبانی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان گفت: استان لرستان در طول هشت سال دفاع مقدس در بین ۲۸ استان کشور رتبه یازدهم را در آموزش نیروهای بسیجی و اعزام آنها به جبهه داشت.

سرهنگ زینی وند افزود: تشکیل بسیج جهانی اسلام مد نظر امام خمینی (ره) بود و به سرزمین ایران محدود نمی شود.

وی افزود: با اتصال بدنه بسیج به سپاه قدرت بسیج به عنوان نیروی مدافع ارزش های اسلامی در اصل ۱۵۱ قانون اساسی به منصه ظهور رسید و در همان آغازین روزهای انقلاب اسلامی که بسیج در لرستان شکل گرفت شهید بروجردی فرمانده سپاه غرب کشور بود.

مسئول مرکز آماد و پشتیبانی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) را نمونه بارزی از تشکیل سازماندهی ارتش اسلام دانست و خاطر نشان کرد: امروز اندیشه امام راحل در تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی دارد به منصه ظهور و بروز می رسد.

سرهنگ زینی وند افزود: تشکیل شجره خبیثه داعش در منطقه و غرب آسیا برای جلوگیری از تداوم تفکر بسیجی و ایجاد ارتش جهانی اسلام تحت لوای بسیج بود چرا که امروز دولت ها و کشورهای غربی به طرز چشمگیری به اسلام و انقلاب روی آورده اند و خدا را شکر می گویم که تیر شیطان به سنگ خورد.

وی تصریح کرد: امروز شجره طیبه بسیج، کشورهای اسلامی را روز به روز هرچه بیشتر تحت تاثیر خود قرار می دهد و این برای ما ایرانیان و بسیجیان پیام دارد.

مسئول مرکز آماد و پشتیبانی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان گفت: چشم امید کشورهای اسلامی به ایران و شجره طیبه بسیج است که باید بتوان این حرکتی که در جهان شروع شده را پشتیبانی کرد.